Giorgio Conte, chi è il fratello di Paolo Conte/ Esordio insieme nella musica, poi strade diverse: “Lui è…”

Per molti è noto come il fratello di Paolo Conte, ma Giorgio Conte è, come lui, un cantautore e, come lui, un appassionato di musica jazz. Un amore che d’altronde è stato tramandato a entrambi dai genitori e che ha portato i due fratelli alla creazione di un sodalizio artistico che “passa attraverso i primi gruppi musicali, fino ai contatti con il clan di Celentano e la stesura, a quattro mani, di brani celebri, tra i quali ‘Una giornata al mare’ portata al successo dall’Equipe84 e ripresa da vari interpreti”, si legge sulla biografia di Giorgio Conte.

Contemporaneamente alla musica, Giorgio Conte prosegue con gli studi di diritto, laureandosi e iniziando poi a lavorare in uno studio legale. Le strade di Paolo Conte e suo fratello si separano ma entrambi continuano a dedicarsi alla musica. Giorgio, infatti, lavorerà ancora da compositore, componendo canzoni per artisti Mina, Ornella Vanoni, Loretta Goggi e molti altri.

Giorgio Conte: “Per molti sono solo il fratello di Paolo Conte”

La notorietà acquisita da Paolo Conte farà però negli anni di Giorgio, per molti, il ‘fratello di’. Tante le gaffe e gli scambi di persona subiti dal compositore nel corso degli anni proprio per questo motivo. Lui stesso nel 2022, come riporta Repubblica, ne raccontò uno: “Un giorno ero in Sicilia per una data e mi fermo per la notte ospite in un bed and breakfast gestito da due sorelle molto simpatiche. Entriamo in confidenza, fanno di tutto per rendere il mio soggiorno il più gradevole possibile.” Così ha continua: “Poi, la mattina dopo, per motivi che non ricordo, siamo costretti a muoverci in fretta e ci dimentichiamo di salutarle prima della partenza. Le due, anche un po’ risentite per questa mia mancanza, chiamano il promoter del concerto e lo pregano di farsi portavoce con me: ‘Siamo rimaste molto dispiaciute che sia partito così di fretta senza poterlo salutare, ora ce lo saluti lei il fratello di Carlo Conti‘”.











