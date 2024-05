Scaletta Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell’anima/ Tutte le canzoni: da Via con me a Madeleine

Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell’anima è il docufilm che va in onda questa sera, 23 maggio 2024, in prima serata su Rai 3. Il Teatro dell’Opera ha scelto di ospitare il celebre cantautore italiano, per la prima volta nella storia, il 19 febbraio 2023, ed è quel concerto, assieme a racconti inediti e confidenze, che popoleranno lo spettacolo previsto per questa sera. Un concerto senza precedenti, dunque, nel quale Paolo Conte, e il suo ensemble di musicisti, mette tutto se stesso, puntando l’accento sul suo amato jazz per un omaggio voluto dal regista Giorgio Testi che si configura anche come l’occasione per rivivere in un’ora e 46 minuti di spettacolo oltre 60 anni di carriera del cantante.

Qual È La Scaletta Paolo Conte Alla Scala: Il Maestro È Nell’anima?

Prima di svelare la scaletta, va detto che Paolo Conte alla Scala: il Maestro è nell’anima alternerà musica a racconti personali riguardanti il maestro. Il concerto in sé è stato dunque impreziosito da una parte parlata e più intima dell’artista, durante la quale verranno rivelati aneddoti personali ma anche riguardanti la lunga carriera e gli incontri importanti che l’hanno costellata. Tra un racconto e l’altro vedremo le esibizioni di Paolo Conte, in uno spettacolo diviso in due tempi, composto da 17 brani del cantautore .

Di Seguito La Scaletta Di Paolo Conte Alla Scala: Il Maestro È Nell’anima:

1° TEMPO

Aguaplano

Sotto le stelle del jazz

Come di

Alle prese con una verde milonga

Ratafià

Recitando

Uomo camion

La frase

Dal loggione

Intervallo

2° TEMPO

Dancing

Gioco d’azzardo

Gli impermeabili

Madeleine

Via con me

Max

Diavolo rosso

Le chic et le charme











