Giorgio Gaber, com’è morto e malattia/ Stroncato dal cancro ai polmoni a soli 63 anni

Nuovo appuntamento questa sera con “Techetechetè”, l’ideale juke-box estivo del servizio pubblico che tra amarcord e nostalgia pesca a piene mani dagli sterminati archivi Rai: e il protagonista della mini-monografia che ci apprestiamo a vedere è nientemeno che Giorgio Gaber morto all’età di 63 anni. Cantautore, commediografo milanese il Signor G ci ha lasciato quasi vent’anni orsono, privando il mondo dello showbiz e della musica italiana di una delle figure più importanti del dopoguerra.

In attesa di scoprire come la puntata odierna di “Techetechetè” omaggerà Giorgio Gaber, possiamo tornare a quei tristi giorni del 2003 quando il cantautore si spegneva proprio il primo giorno dell’anno in quel di Montemagno di Camaiore, in provincia di Lucca. Ritiratosi progressivamente dalle scene nei primi anni del Duemila dopo aver pubblicato uno dei suoi ultimi lavori in studio nel 2001, Giorgio Gaber già segnato dalla malattia che lo condurrà alla morte partecipò ancora a qualche trasmissione televisiva con gli amici di una vita (l’indimenticato Dario Fo, ma anche il compianto Enzo Jannacci, che ci avrebbe lasciato nel 2013) e Adriano Celentano.

COM’E’ MORTO GABER? IL TUMORE AI POLMONI E LA LUNGA MALATTIA PRIMA DI…

Poi ecco negli ultimi anni di vita l’aggravarsi graduale delle sue condizioni di salute con l’ultimo disco che uscirà postumo. Giorgio Gaber morto nel pomeriggio del 1° gennaio a pochi giorni dal suo compleanno, avrebbe compiuto 64 anni. Dopo i funerali svoltisi nell’Abbazia di Chiaravalle, il Signor G, fu sepolto nella ‘sua’ Milano e ancora oggi riposa nella Cripta del Famedio all’interno del Cimitero Monumentale del capoluogo meneghino. Ma cosa sappiamo della malattia che ha causato la morte di Giorgio Gaber ancora relativamente giovane?

Già affetto da poliomielite quando era ancora un bambino -patologia che lo aveva colpito addirittura due volte, portandolo anche a una piccola paralisi alla mano sinistra- Giorgio Gaber è morto nel 2003 a causa di una forma tumorale che lo aveva colpito ai polmoni. A quanto sappiamo la patologia non era recente ma lo aveva colpito qualche anno prima, pare all’inizio dei Duemila, e di cui tuttavia non tante persone erano a conoscenza; motivo per cui la sua prematura scomparsa era stata un fulmine a ciel sereno non solo per i suoi fan ma anche per tanta gente che non sapeva quanto grave fosse la malattia contro cui lottava.

