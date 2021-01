Giorgio Manetti boccia il GF Vip: “Ho detto no a Signorini”/ “Ma all’Isola andrei…”

Alfonso Signorini avrebbe voluto Giorgio Manetti nel cast del suo Grande Fratello Vip ma l’ex cavaliere di Uomini e Donne non è affatto interessato a chiudersi per mesi in 4 mura, seppur così ambite. Intervistato per NuovoTv, l’ex di Gemma Galgani ha chiarito di aver dato un due di picche a Signorini: “Ho detto no al Grande Fratello Vip. Ringrazio Alfonso Signorini per aver pensato a me”, ha ammesso. Quindi ha spiegato perché non se l’è sentita di fare parte del cast: “È un’esperienza che non mi interessa vivere”, ha chiuso subito. Insomma rimanere per mesi nella Casa, ripreso tutto il giorno e in balia di ciò che potrebbe accadere fuori non interessa al ‘Gabbiano’, che tuttavia non disdegna del tutto il mondo dei reality. Ce n’è infatti uno che vorrebbe fare: L’Isola dei Famosi.

Giorgio Manetti sogna un’Isola dei Famosi nello stile di Raz Degan!

“L’Isola dei Famosi sarebbe una bella sfida con me stesso.” ha ammesso Giorgio Manetti nel corso dell’intervista. Così ha aggiunto: “È vero che ti trovi a condividere le tue giornate con gli altri concorrenti, ma poi scattano dinamiche che portano ad allearsi e a litigare gli uni con gli altri, per cui credo che alla fine sceglierei di fare un percorso da naufrago solitario come ha fatto Raz Degan. Lui è stato fenomenale”. Dunque la sua sarebbe un’avventura in pieno stile Degan, da vero naufrago, solitario e dedito alla pesca e alla sopravvivenza. Un vero peccato per tutti quelli che già immaginavano il confronto nella Casa del GF tra lui e Gemma Galgani.



