Giorgio Manetti/ “Io al Grande Fratello? Mai! Vedo tanta falsità e finto buonismo”

“Mi sono stancata dei suoi continui commenti sulla mia vita. Gli auguro ogni bene, ma può anche non ricorrere al nostro trascorso per farsi pubblicità”. Così Gemma Galgani ha replicato alle ultime dichiarazioni fatte sul suo contro dal suo ex Giorgio Manetti alle pagine di Uomini e Donne Magazine. L’ex cavaliere di Uomini e Donne non è però rimasto in silenzio e ha anzi ulteriormente replicato in esclusiva ai microfoni di RTL 102.5 News. Intervistato da Francesco Fredella ha dichiarato: “Chi è che è più sulle copertine delle riviste di gossip, Giorgio o Gemma Galgani? Mi chiedono di fare le considerazioni sul suo operato e io le faccio. Sinceramente quello che dice non mi tange, non ci sono problemi, non c’è niente di cattivo o dichiarazioni astiose.”

Giorgio Manetti e il no al Grande Fratello Vip: “Vorrei vedere gente vera”

Nulla di più, nulla di meno da parte di Giorgio Manetti, che chiude qui il discorso su Gemma Galgani. Il nostro Vittorio Crippa ha allora chiesto all’ex volto di Uomini e Donne se sia magari possibile rivederlo in Tv al Grande Fratello. Il no di Manetti è stato però piuttosto deciso. “Il Grande Fratello non fa assolutamente per me come altri tipi di programmi a parte Uomini e Donne che è stata una bella esperienza.” ha esordito. Motivando poi “vedo tanta falsità, tanto buonismo finto che poi appena giri le spalle di danno una pugnalata. Ecco, questi sono spettacoli davvero deleteri per la Tv in particolare. La produzione a questo punto potrebbe dire che sono spettacoli di intrattenimento, sì, ma fateci divertire anche con persone più vere.” Manetti ha allora concluso con un suo personale giudizio: “È questo il problema della Tv commerciale: dà un’immagine deviata della realtà.”



© RIPRODUZIONE RISERVATA