Uomini e Donne, Giorgio Manetti svela un retroscena su Gemma Galgani e sua madre

Giorgio Manetti, celebre ex cavaliere di Uomini e Donne, è tornato a parlare della sua relazione con Gemma Galgani nel corso della sua ospitata nel podcast Non è più domenica. Il cavaliere, che si è detto ufficialmente single dal 2021, ha descritto Gemma con parole di stima, dichiarando: “Com’è Gemma? È molto piacevole stare con lei, sa cosa dire e quando eravamo fuori è educata, tranquilla, gentile, disponibile. Non ho mai avuto grossi problemi con lei. In trasmissione, come vedete, le cose cambiano chissà perché, io sono rimasto sempre uguale dentro o fuori dalla trasmissione.”

Giorgio Manetti: "Isola dei Famosi? Trattative mai andate in porto"/ "Tale e quale show potrebbe essere…"

Non sono state però altrettanto dolci le parole della madre di Giorgio Manetti nei confronti di Gemma Galgani. L’ex volto di Uomini e Donne ha infatti svelato cosa ha detto la donna quando l’ha vista in TV la prima volta: “Mia madre ha 91 anni ed è in ottime condizioni fisiche e mentali. Quando vedeva Gemma in tv mi diceva ‘Ma quella lì ha più grinze di me, ma ti piace veramente?’. Poi si sono incontrate qui alla periferia nord di Firenze per strada, ma Gemma l’ha scambiata per un’altra persona”.

Giorgio Manetti choc: "Voglio condurre un programma con Gemma Galgani"/ La proposta dopo Uomini e Donne

Giorgio Manetti e la critica al parterre di Uomini e Donne

Giorgio Manetti ha poi dichiarato di guardare ancora Uomini e Donne, criticandone, tuttavia, alcuni cambiamenti oltre che l’attuale parterre: “Io il programma lo seguo ancora, lo vedo con l’occhio dell’ex partecipante e non da spettatore. Prima c’era un parterre di pubblico abbastanza numeroso, ora il pubblico è diminuito saranno 15-20 persone. – ha fatto notare, aggiungendo – Sono stati messi i giovani insieme agli over, non capisco perchè, lo share era molto alto. Maria è una conduttrice molto brava nel suo lavoro sa sicuramente che direzione prendere. Prima c’era un parterre femminile di donne di tutte le età, ora sono tutte tatuate, tutte fenomene.” ha concluso.