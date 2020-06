Giorgio Manetti, paura per il cane Bruno “Ha rischiato la morte”/ Colpa del veleno…

Anche Giorgio Manetti è un amante degli animali. L’ex cavaliere di Uomini e Donne ha un cane, Bruno, che ama “come un figlio”, come ha dichiarato alle pagine del settimanale NuovoTv. È proprio nel corso dell’intervista che ha però ammesso di aver vissuto momenti di grande preoccupazione per il suo cane che ha rischiato di morire avvelenato. “Qualche tempo fa Bruno ha rischiato di morire. – ha raccontato Manetti alle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti, per poi aggiungere – Ha cominciato a leccare il veleno per topi che era stato lasciato incustodito in un deposito. Per fortuna ce ne siamo accorti subito e lo abbiamo portato da un veterinario che lo ha salvato”. Bruno per fortuna si è salvato ma ha rischiato davvero grosso.

Giorgio Manetti si prepara a Pechino Express: “Mi piacerebbe partecipare”

Giorgio Manetti si prepara a trascorrere un’estate d’amore al fianco della sua compagna, Caterina. Ma Bruno potrebbe non essere con loro: “Quest’estate io e la mia compagna Caterina vorremmo andare in Salento. Se non dovessimo trovare una struttura dog friendly, lo lasceremo ai parenti di Caterina”, ha infatti ammesso l’ex cavaliere del Trono Over. Come già accennato alcuni giorni fa, Giorgio vorrebbe tornare in Tv ma non per il Grande Fratello Vip, come si era vociferato. C’è, però, un reality a cui vorrebbe prendere parte: “Vorrei partecipare a Pechino Express. – ha annunciato, per poi concludere che – Nel frattempo ho realizzato, con un mio amico, un verto noir in lingua inglese sul quale punto molto”.



