Giorgio Marchesi, la morte della madre/ “Sarebbe orgogliosa di me”

Giorgio Marchesi: la morte della madre

L’attore Giorgio Marchesi, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, è nato a Bergamo il 23 febbraio 1974. I suoi genitori erano cattolici, come ha raccontato nell’intervista a “Sulla Via di Damasco”: “Ho una formazione cattolica. Con il tempo mi sono allontanato. Però istintivamente quando succede qualcosa di bello il mio riferimento è al Dio che ho conosciuto e che mi hanno presentato i miei quando ero piccolo”.

La madre Carla, è scomparsa quando Giorgio Marchesi aveva solo 18 anni: “Parlo sempre poco di questa vicenda personale che ritengo privata e appartenente alla mia famiglia. Nessuno è mai pronto a un dramma simile. Io ricordo mia madre con il sorriso perché mi ritengo fortunato ad avere avuto per 18 anni una madre così”, ha raccontato a Caterina Balivo in una puntata di Vieni da me.

Giorgio Marchesi: il ricordo della madre

L’attore ha avuto bisogno di tempo per affrontare la perdita della madre, come ha raccontato lo stesso Giorgio Marchesi a Oggi è un altro giorno: “Io l’ho affrontato più avanti. In quel momento ho reagito senza affrontarlo direttamente, ma poi sono venute fuori le cose. Londra è stata importante, penso alla meravigliosa fortuna di avere una madre così per 18 anni”. Dopo aver lasciato l’università l’attore è partito per Londra dove ha lavorato per sette mesi come cameriere. Nel salotto di Serena Bortone ha ricordato con commozione la madre Carla: “Sarebbe stata sicuramente orgogliosa di me, lei cantava e andava a teatro, sarebbe stata molto felice. Mio papà invece si accontentava che iniziassi a fare qualcosa di serio. Io ero abbastanza confuso, non sapevo quello che volevo fare nella vita”.

