GIORGIO MASTROTA A SCHERZI A PARTE/ Video casa esplosa: i mobili nuovi cadono a pezzi

Giorgio Mastrota è stato una delle vittime della terza puntata di Scherzi a parte, andata in onda domenica 26 settembre. Ad organizzare la candid camera, insieme alla produzione del programma condotto da Enrico Papi, è stata la futura moglie Floribeth Gutierrez. I due si stanno trasferendo in un nuovo appartamento, ma al momento del trasloco qualcosa andrà storto.

Natalia Estrada e Flo Gutierrez, ex e moglie Giorgio Mastrota/ "Ora sono maturato"

I lavori sono molto in ritardo. L’appartamento in cui a breve si sarebbero dovuti trasferire è ancora un cantiere. Un muratore, inoltre, ha rotto il prezioso lampadario che doveva essere appeso in cucina. Giorgio Mastrota è infuriato. Il peggio, tuttavia, deve ancora arrivare. Alcuni pezzi dell’arredamento (tra cui il piano cottura), infatti, sono spariti. Grazie all’aiuto di un amico – anch’egli complice – il piano cottura ed il forno mancanti verranno ritrovati in un allevamento, dove i gestori accoglieranno il conduttore nel migliore dei modi, offrendogli vivande fresche. Le sventure, però, non sono finite. Al ritorno a casa, infatti, il forno, dopo essere stato montato, esplode, facendo sì che tutti i suoi mobili cadano a pezzi. Per fortuna, tuttavia, si tratta soltanto di una candid camera. A quel punto scopre infatti di essere stato vittima di Scherzi a parte. Il video della gag è disponibile su Mediaset Play, clicca qui per vederlo.

Giorgio Mastrota/ "Ai reality ho preferito le televendite. Potrei fare il sindaco..."

Giorgio Mastrota a Scherzi a parte: la reazione alla candid camera

Giorgio Mastrota, alla visione del suo nuovo appartamento che cadeva a pezzi, era infuriato, ma presto avrebbe scoperto che era soltanto una candid camera di Scherzi a parte. Subito, a quel punto, si è rasserenato ed ha abbracciato la futura moglie Floribeth Gutierrez. “Al matrimonio però non vi invito”, ha precisato agli uomini della produzione del programma di Canale 5.

Dopo la trasmissione dello scherzo, nel corso della terza puntata di Scherzi a parte, il conduttore Enrico Papi ha scherzato con la vittima Giorgio Mastrota, proponendogli di fare una televendita su quel frigorifero che credeva fosse andato distrutto nel corso della finta esplosione nell’appartamento in cui di qui a pochi giorni si sarebbe dovuto trasferire. Per fortuna, tuttavia, i danni erano soltanto uno scherzo.

GIORGIO MASTROTA/ Matrimonio con Floribeth Gutierrez nel 2021? Solo se...

© RIPRODUZIONE RISERVATA