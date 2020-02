Giorgio Mastrota/ Dallo scandalo Natalia Estrada a La Pupa e il Secchione

Ritroveremo Giorgio Mastrota stasera a La Pupa e il Secchione e Viceversa. L’uomo è un vulcano di simpatia, una qualità che forse non emerge durante le sue celebri televendite. Eppure quella sua parlantina, il viso gioviale e lo sguardo magnetico hanno saputo catturare da soli il cuore degli italiani. Nei giorni scorsi però si è ritornato a parlare di un altro nodo presente nella vita del conduttore, ovvero il suo passato matrimonio con Natalia Estrada. Anni fa rappresentavano la coppia ideale, una delle più ammirate del piccolo schermo. Così non stupisce che la reazione dei fan sia stata di sorpresa quando i due hanno deciso di annunciare la loro separazione a fine anni Novanta. Tempo fa, ospite da E poi c’è Cattelan, Mastrota ha fatto intuire fra le righe che la Estrada potrebbe averlo tradito. “Da diversi mesi, infatti, nel nostro matrimonio la passione si era spenta, al punto che non avevamo più rapporti sessuali”, ha dichiarato. Ciò nonostante ha scelto di non attribuire alcuna colpa a Natalia, sicuro che fosse delusa da ciò che non avveniva più fra le mura domestiche. Mastrota infatti si è sempre assunto ogni responsabilità riguardo alla fine del loro amore, ammettendo anche di aver tradito a sua volta la Estrada durante il periodo di crisi. Quest’anno poi sarà ancora più importante per il conduttore: sposerà la compagna Floribeth Gutierrez, con cui convive da circa 8 anni e che lo ha reso padre del terzo e quarto figlio, l’ultimo nato l’anno scorso.

Giorgio Mastrota, pronto al ritorno in tv

Giorgio Mastrota è pronto per ritornare in tv e questa volta non si tratta di una nuova televendita. Ne La Pupa e il Secchione e Viceversa lo abbiamo visto infatti come super ospite della seconda puntata. Oggi, martedì 18 febbraio 2020, Giorgio Mastrota ritornerà nel programma per sottoporre i concorrenti alla prova televendita. Non è una novità, visto che è lo stesso tema affrontato durante il primo incontro fra ‘Pollicione’ e i protagonisti del programma. Anche per questo ci si aspetta forse qualche miglioramento rispetto ai risultati ottenuti in precedenza, soprattutto perchè questa sera si decreterà il vincitore di questa rinnovata edizione dello show. Durante lo spazio che lo ha visto protagonista, Mastrota ha svelato la sua opinione su alcuni volti noti, sottolineando chi vede come Pupa e chi come Secchione. Ovviamente la prima domanda si è diretta verso Natalia Estrada, la sua ex moglie: “Nasce come Pupa e diventa assolutamente una Pupa Secchiona, bella e brava”. Nessuna etichetta invece per Marco Columbro, che vede come una sorta di mentore, mentre non ha dubbi su Amanda Lear: “Secchiona. Molto preparata, ma anche lei ha tutte le doti per essere una Pupa”. Parlando di Patrizia Rossetti, che vede come una Secchiona doc, Mastrota ha voluto evidenziare anche un dettaglio che riguarda il loro lavoro in tv: “Noi televenditori sembriamo dei superficialoni, ma poi siamo preparati”. Clicca qui per guardare il video di Giorgio Mastrota.

