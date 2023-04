Giorgio Mastrota “Il più bello d’Italia? Ero raccomandato”/ “Con Natalia la separazione fu difficile”

Giorgio Mastrota: il concorso “Il più bello d’Italia” nel 1988

Giorgio Mastrota compirà 59 anni il prossimo 15 maggio. Sulle pagine del Corriere della Sera “l’uomo delle pentole e dei materassi”, come come si definisce lui, ha ripercorso la sua carriera iniziata con il concorso “Il più bello d’Italia” nel 1988, in cui vinse il titolo di “Uomo ideale”: “Tutto pilotato, ero raccomandato. Gianfranco Funari, che era presidente della giuria del concorso che si teneva a Loano, mi chiamò a partecipare con la garanzia che avrei vinto. Il problema è che oltre a me, che ero il raccomandato della parte della giuria che veniva dalla televisione, c’era un altro raccomandato dal mondo del cinema”.

La Cina si infiltra nell'economia italiana/ Investimenti segreti con prestanome

Poi nel 1992 l’incontro e le nozze con Natalia Estrada: “Mi danno da condurre “Bellezze al bagno”, la risposta Fininvest a “Giochi senza frontiere”. Produzione italo-spagnola: io conducevo la versione che andava in onda su Canale 5, insieme a Patrizia Rossetti; Natalia quella trasmessa in Spagna da Telecinco. Questo succedeva in estate. A dicembre eravamo già sposati”. Nel 1995 è nata la figlia Natalia junior.

“Riforma fiscale: meno tasse a chi assume e investe”/ Leo “Bonus per chi è in regola"

Giorgio Mastrota: la fine del matrimonio con Natalia Estrada

Il matrimonio tra Giorgio Mastrota e Natalia Estrada è finito nel 1998: “La separazione fu difficile. Piaciuti, voluti, amati, sposati: tutto in una sequenza rapidissima, come una vampata che brucia una cosa dopo l’altra. La fine del matrimonio fu un evento così clamoroso che finì nei titoli del Tg5. Ma fu accelerata anche la sofferenza del post. Sai, quando una cosa la sanno tutti, esci di casa e ti arrivano parole di conforto da chiunque: il passante, l’edicolante, il macellaio. E passa prima”, ha confessato il re delle televendite al Corriere della Sera. Tre anni dopo la conduttrice spagnola si lega a Paolo Berlusconi, fratello di Silvio: “Mio papà era un berlusconiano accanito, il berlusconismo in tutte le sue forme per lui era quasi una vocazione… Natalia si mette insieme a Paolo Berlusconi e quindi capitava che ci si ritrovasse con lui in qualche occasione, tipo alle feste comandate. Ecco, papà era contentissimo di quei momenti, di vedere un Berlusconi in famiglia, anche accanto alla sua ex nuora”. Giorgio Mastrota dopo la figlia Natalia Jr ha avuto altri tre figli: Federico, nato dalla relazione con Carolina Barbosa; Matilde e Leonardo, avuti con Floribeth Gutierrez, sposata nel settembre 2022 dopo undici anni di fidanzamento.

SPY BANCHE/ 18 aprile, l'Ue pronta a facilitare "l'eutanasia" delle banche medio-piccole

© RIPRODUZIONE RISERVATA