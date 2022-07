Giorgio Mastrota verso il Gf vip?/ “Ora sanno la mia risposta…”

Giorgio Mastrota e Floribeth Gutierrez convolano a nozze: il nuovo traguardo

Il re delle televendite, Giorgio Mastrota, torna al centro dell’attenzione mediatica, per le recenti proposte a prendere parte al gioco del Gf vip e anche per un nuovo importante traguardo che concerne la sua vita sentimentale. Ebbene sì, secondo la notizia di gossip del momento, nel dettaglio, il noto volto tv dei messaggi promozionali Giorgio Mastrota è in procinto di convolare a nozze con l’attuale compagna, Floribeth Gutierrez. Insomma, il grande passo è vicino per la coppia che il re delle televendite forma con l’amata Floribeth da ormai 10 anni di amore, e dopo due bambini che i due piccioncini hanno dato alla luce sembra proprio che sia arrivato il momento giusto di suggellare l’amore per Giorgio Mastrota e la compagna Floribeth Gutierrez.

A dare notizia del matrimonio in arrivo è il diretto interessato, Giorgio Mastrota, in una nuova intervista, così come si legge tra le pagine di Nuovo tv. “Celebreremo le nozze dopo dieci anni insieme e io sono davvero molto contento- esordisce il re delle televendite, nell’intervista concessa al rotocalco diretto da Riccardo Signoretti-. A dire il vero non ho ancora scelto una data ma stiamo cercando di organizzare una festa tranquilla in un agriturismo valtellinese di un nostro amico. Insomma, festeggeremo le nozze in alta quota”. Con Floribeth Giorgio giungerà al suo secondo matrimonio, dopo il primo storico avuto all’inizio degli anni ’90 con la diva della tv dalle origini spagnole e naturalizzata italiana, Natalia Estrada.

E ora una domanda sorge spontanea: ma come sono i rapporti tra Giorgio e l’ex storica, Natalia, che lui sposava nel 1992? A quanto pare, seppur lui sia rimasto in rapporti civili con lei, Giorgio non avrebbe intenzione di invitare alle sue nozze l’ex: “Invitarla al mio nuovo matrimonio? Sarebbe una forzatura. Non abbiamo rotto i ponti, però non siamo così amici da sentirci sempre. Siamo in ottimi rapporti, ma io non sono certo come Flavio Briatore le cui ex vanno tutte d’accordo. Insomma, viviamo ormai in due mondi separati“. Insomma, sembra proprio che il popolare volto tv abbia le idee chiare sul grande passo da conseguire con la compagna, così come sul rifiuto categorico a prendere parte al gioco del Gfvip.

Giorgio Mastrota verso il Gf vip? La risposta del re delle televendite

“Grande Fratello Vip? Me lo hanno proposto tante volte, ma ormai non ci provano neppure più. – si legge tra le dichiarazioni di Giorgio Mastrota, riprese da blogtivvu –. Ora sanno che la mia risposta è e sarà sempre no. Ho un lavoro e preferisco continuare a fare bene questo, piuttosto che andare in Tv a parlare a vanvera. Questo lavoro mi permette di avere continuità”. La partecipazione ai reality show potrebbe rappresentare una svolta nella carriera di Giorgio Mastrota, che da almeno 30 anni lavora nel settore delle telepromozioni, contraddistinguendosi per il suo inconfondibile savoir faire e la sua abilità nella comunicazione.













