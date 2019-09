Giorgio Panariello/ Annoia con le battute su Flora Canto, chi prenderà di mira oggi?

Giorgio Panariello ha fatto fare al pubblico italiano il pieno di risate durante la puntata di Tale e Quale Show 2019 della settimana scorsa. Per una volta il comico toscano non ha punzecchiato più di tanto l’amico Vincenzo Salemme, preferendo allearsi con il giudice ospite Enrico Brignano. All’inizio dell’appuntamento, Panariello decide di sottolineare proprio per via della presenza del collega, che non avrà nessun occhio di riguardo per Flora Canto. Una premessa più che seria che ha smentito fin dal primo verdetto: c’era da aspettarselo! Fra un “Flora Canto si abbronza così in estate“, in riferimento al colore della pelle della Donna Summer di Jessica Morlacchi, fino a “La Canto ha fatto un’imitazione di Drupi quest’estate…” durante la performance di Francesco Pannofino e molto altro ancora. Una gag di sicuro divertente, che però ha rischiato di stufare vista la sua ripetizione continua per tutta la durata della puntata. Tutto questo però ha evitato a Salemme di diventare di nuovo il suo bersaglio preferito e ha dato modo al comico napoletano di fare qualche battuta in più rispetto al solito.

Giorgio Panariello: ricomincerà a “tormentare” Salemme?

Giorgio Panariello ha scelto di premiare ancora una volta un artista nell’ultima puntata di Tale e Quale Show 2019. Anche se all’inizio dell’edizione ha sottolineato con forza di voler avvantaggiare i concorrenti non esperti nel canto, il comico napoletano ha assegnato il primo posto della sua classifica personale ad Agostino Penna. La sua imitazione di Curreri ha conquistato l’intera giuria: Panariello, i colleghi e il giudice ospite hanno deciso di assegnargli il primo posto della loro classifica personale, spianandogli la strada per la vittoria finale. Prima di ritrovarlo in studio questa sera, il comico toscano ci regala qualche perla delle sue sui social. Nell’ultimo post scrive “Quando a Milano ho appuntamento con la mia agente in ufficio, mi mandano subito un autista“, mostrandosi con un selfie vicino alla metro. Clicca qui per guardare la foto di Giorgio Panariello. Nessuno scambio di battute invece con l’amico Vincenzo Salemme: possibile che le gag a due siano già finite? Oppure si tratta solo di uno stop momentaneo, per poi ripartire di nuovo alla grande?

© RIPRODUZIONE RISERVATA