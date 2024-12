Enrico Brignano sarà uno dei protagonisti della trasmissione Il Volo Tutti per Uno, programma in prima serata che vedrà protagonista diversi artisti e che andrà in scena nel giorno 14 Dicembre 2024. Enrico Brignano è sposato con Flora Canto, andiamo a vedere chi è e cosa fa e il rapporto che ha con il noto attore. Conosciamoli meglio.

Flora Canto è nata a Roma il 12 Febbraio 1983 e l’abbiamo conosciuta inizialmente per la sua relazione con Filippo Bisciglia quando l’uomo era al tempo al Grande Fratello 6. Successivamente i due si lasciano e la donna partecipa come tronista al noto programma per trovare partner Uomini e Donne. Subito dopo diventa attrice.

Per iniziare questo percorso si cimenta in questo mondo e studia teatro e recitazione. Oltre al ruolo di attrice lavora come conduttrice di alcuni programmi e ottiene discreto successo. Oltre al lavoro Flora è legata all’attore Enrico Brignano che ha conosciuto sulla spiaggia di Sabaudia nel 2013 e l’uomo ha fatto un lungo corteggiamento.

Enrico Brignano e Flora Canto, le ultime sul loro rapporto

Enrico Brignano e Flora Canto hanno due figli, Martina di 7 anni e Niccolò di 4 anni. Nel 2021 l’uomo ha chiesto a Flora di sposarla e i due si sono sposati e appaiono sempre molto legati nonostante i 17 anni di differenza. In un antipasto della puntata di Storie di Donne al Bivio Flora ha raccontato come ha conosciuto Enrico e come ha vissuto la loro storia:

“Feci un provino per essere sua moglie in scena, già li ci piacevamo molto. Io a quel tempo uscivo con un altro, ma pensavo già a lui”. E riguardo alla loro storia la donna ha svelato: “Io ed Enrico ci siamo amati, poi lui mi ha lasciato ed ha cambiato anche cellulare. E’ tornato dopo mesi, ma l’ho tenuto sulla corda prima di dirgli si”, sottolineando che la differenza di età l’aveva preoccupata.

In diverse occasioni hanno trattato la donna quasi come ‘raccomandata’ per suo marito e Flora ha spiegato infatti il suo punto di vista a riguardo: “Devo dimostrare sempre qualcosa in più delle altre, essere la signora Brignano rappresenta sempre un impegno doppio”. Infine la donna ha spiegato che non ha intenzione di allargare ancora famiglia ed ha smentito i rumors sull’essere incinta.