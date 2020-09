Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni/ Comici ma su due binari diversi

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni sono amici da una vita, praticamente inseparabili da quando erano ragazzi, e ora che le loro strade si sono rincontrate nel lavoro hanno deciso spesso di collaborare. Anche se entrambi hanno preso la strada della recitazione viene davvero difficile paragonarli. Giorgio Panariello è più un comico, con la battuta sempre pronta e dei tempi davvero pazzeschi. Abile nel linguaggio si è distinto anche come attore, distinguendosi soprattutto sul piccolo schermo e a teatro. Nonostante sia stato protagonista anche di film interessanti al cinema non è mai andato dietro la macchina da presa. Dall’altra parte Leonardo Pieraccioni non ha nulla da invidiare al collega e amico per la verve comica, anche se il suo modo di far ridere ha un impatto diverso e meno invasiva. La sua carriera poi l’ha portato a fare il regista, dimostrando di sapersela cavare molto bene. Stasera, 2 settembre 2020, i due artisti saranno sul palco dei Seat Music Awards.

Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, altri rinvii per lo spettacolo

Lo spettacolo si è fermato per il Covid-19 e Giorgio Panariello con Leonardo Pieraccioni sono stati ovviamente costretti ad adeguarsi. Negli ultimi mesi la situazione sembrava esser migliorata, ma un nuovo aumento dei contagi ha costretto a prendere delle decisioni non facilissime da gestire. Panariello ha dovuto rimandare molti spettacoli con il tour che sarebbe dovuto partire dalla Calabria. Tra le altre la data di Cittanova è slittata addirittura al 12 maggio 2020. Anche se la paura di marzo sembra essere lontana, la battaglia contro il Coronavirus non è ancora vinta e proprio per questo le nostre abitudini continueranno a cambiare.



