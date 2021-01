Giorgio Panariello/ “Sarei potuto morire io come mio fratello Franco…”

Giorgio Panariello ospite de La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia

Giorgio Panariello è sicuramente uno dei volti più noti del nostro Paese e questa sera salirà di nuovo sul palco di Rai1 ospite de La musica che gira intorno di Fiorella Mannoia. L’attore è spesso ospite in tv per i suoi monologhi ma negli ultimi anni anche come giudice di Tale e Quale Show al fianco all’amico e collega Carlo Conti. Lo abbiamo visto a teatro, in versione one man show ma anche come attore sia di fiction che di cinema, che cosa non sa fare quindi Giorgio Panariello? A quanto pare gli riesce tutto visto che ultimamente si è dato anche alla scrittura raccontando una storia che lo tocca molto da vicino e che lo ha portato ad affrontare un profondo dolore anche in tv, ovvero quello della morte del fratello.

Giorgio Panariello racconta il dramma del fratello Franco e la sua “botta di culo”

Io sono mio fratello, questo è il titolo del libro di Giorgio Panariello in cui ha deciso di affrontare il suo dolore ma anche i sensi di colpa per non essere riuscito ad aiutare Franco e, forse, per aver vissuto una vita che, invece, poteva essere la sua. Lo stesso Giorgio Panariello ha avuto modo di rivelare che dopo l’abbandono da parte della madre, lui è finito dai nonni mentre il fratello in un collegio delle suore perché non c’erano i soldi per poterlo tenere in famiglia. Il loro destino è stato segnato proprio in quel momento? Giorgio Panariello è convinto di sì pronto a guardarsi indietro convinto che, se le cose fossero andate diversamente, forse sarebbe stato lui Franco. Molto spesso chi vive situazioni drammatiche e dolorose riesce a tirare fuori una verve e una comicità esplosiva e da quelle ceneri sicuramente l’attore ha tirato fuori il meglio, le stesse cose che adesso cercherà di portare sul palco de La musica che gira intorno. Sicuramente Panariello sarà in grado di cantare e recitare anche se non sappiamo bene ancora cosa farà sul palco del programma.



