Giorgio Parisi Premio Nobel Fisica 2021/ Docente Sapienza per scoperta sistemi fisici

E’ stato annunciato pochi minuti fa il Premio Nobel 2021 per la Fisica, e la Royal Academy svedese ha deciso di assegnarlo al trio composto da Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann e all’italiano Giorgio Parisi “per i contributi innovativi alla nostra comprensione dei sistemi fisici complessi”. In particolare, in merito al nostro connazionale, il premio è stato assegnato “per la scoperta – come scrive l’Accademia sulla sua pagina ufficiale Twitter – dell’interazione tra disordine e fluttuazioni nei sistemi fisici da scala atomica a scala planetaria”. Una nuova grande vittoria quindi per il nostro Paese, che continua a vivere un anno assolutamente magico.

Giorgio Parisi, nato a Roma il 4 agosto del 1948, è ovviamente un fisico oltre che un accademico italiano, docente emerito alla Sapienza di Roma, ed è attivo nella fisica teorica e soprattutto nel campo della fisica statistica e nella teoria dei campi. E’ considerato uno dei fisici più autorevoli a livello internazionale e nel contempo uno degli scienziati più importanti d’Italia. Inoltre, assieme a Carlo Rubbia e Michele Parrinello, è l’unico fisico italiano membro della National Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America. Numerosi i riconoscimenti ottenuti nel corso della carriera da parte di Giorgio Parisi, come ad esempio il Premio Wolf ottenuto sempre quest’anno «per le sue scoperte pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi complessi».

GIORGIO PARISI PREMIO NOBEL FISICA 2021: GLI ALTRI GRANDI RICONOSCIMENTI

In precedenza Parisi aveva invece ottenuto il premio Lars Onsager nel 2016 «Per il lavoro pionieristico sull’applicazione del concetto di vetro di spin a gruppi di problemi computazionali, fornendo sia una nuova classe di algoritmi efficienti, che nuove prospettive sulla struttura e sulla complessità delle transizioni di fase».

Parisi era stato indicato alla vigilia fra i grandi favoriti della vittoria del Premio Nobel 2021 “per le sue scoperte rivoluzionarie nel campo della cromodinamica quantistica e dello studio dei sistemi disordinati complessi”, assieme ad Alexei I. Kitaev, per i suoi studi sullo sviluppo dell’informatica quantistica, e Mark E. J. Newman “per le sue ricerche ad ampio raggio sui sistemi di rete, tra cui i suoi lavori sulle strutture di comunità e sui modelli di grafi casuali”. Da ricordare che nella giornata di ieri sono stati assegnati i premi Nobel per la medicina.

