Premio Nobel Medicina 2021 a David Julius e Ardem Patapoutian/ “Scoperte su tatto e…”

Il Premio Nobel per la Medicina 2021 è stato assegnato congiuntamente ai dottori David Julius e Ardem Patapoutian “per le loro scoperte sui recettori per la temperatura e il tatto”. L’annuncio è pervenuto nella mattinata di oggi attraverso il profilo Twitter ufficiale del riconoscimento e trasmesso in diretta internet dall’Assemblea dei Nobel presso il Karolinska Insitutet di Stoccolma, capitale della Svezia. In particolare, è stato spiegato che Julius ha utilizzato la capsaicina (composto del peperoncino in grado di provocare una sensazione di bruciore), al fine di giungere all’individuazione del sensore delle terminazioni nervose della pelle capaci di rispondere al calore.

Giovanni Di Perri/ "Molnupiravir? Potremo curare a casa. Gli anticorpi monoclonali…"

Dal canto suo, invece, Patapoutian ha fatto ricorso a cellule sensibili alla pressione per scoprire una nuova classe di sensori che risponde a stimoli meccanici nella pelle e negli organi interni. “Le loro scoperte – scrivono i colleghi di Rai News – saranno utilizzate per mettere a punto cure per una serie di malattie, tra cui il dolore cronico“.

Covid diventa a trasmissione aerea?/ NYT: "Virus sta evolvendo, ora il droplet..."

LIVE Elezioni comunali 2021: risultati di tutti i Comuni in tempo reale

PREMIO NOBEL PER LA MEDICINA 2021: SALTA LA CONSEGNA IN PRESENZA DEI RICONOSCIMENTI

A seguito dell’annuncio della vittoria del Premio Nobel per la Medicina 2021 da parte dei professori Julius e Patapoutian, si segnala che il riconoscimento, anche per quest’anno, sarà pari a 10 milioni di corone svedesi, di fatto una cifra che si attesta attorno a quota 986mila euro. Va altresì ricordato come, per il secondo anno consecutivo, sia destinata ufficialmente a saltare, per effetto delle misure restrittive legate alla pandemia di Coronavirus, la cerimonia in presenza prevista in landa scandinava per la consegna dei premi Nobel, tradizionalmente in calendario ogni 10 dicembre, giorno in cui ricorre l’anniversario di morte di Alfred Nobel.

Molnupiravir, come agisce/ Impedisce replicazione Covid tramite "mutagenesi letale"

A comunicare l’impossibilità dello svolgimento della kermesse dal vivo è stata la stessa Fondazione Nobel, la quale ha reso comunque noto che i premiati riceveranno medaglie e diplomi direttamente nei loro Paesi, presso la loro abitazione, precisando anche che la cerimonia da remoto sarà trasmessa in televisione e in diretta streaming servendosi delle piattaforme digitali a sua disposizione.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA