Giorgio Strehler/ Vanoni: “Il suo amore è stato un paradiso”

Giorgio Strehler è stato un ex compagno di Ornella Vanoni, la cantante protagonista di “In Arte Ornella” lo speciale televisivo trasmesso giovedì 5 marzo 2020 su Rai3. Una storia d’amore importante quella tra Strehler e la Vanoni che negli anni ’50 è stata anche oggetto di polemiche e scandali. La cantante ricordando la storia con il regista ha detto:”avevo vent’anni, lui era sposato, non c’era il divorzio e, per di più, viveva da solo, era di sinistra ed era un artista. Mia madre si lamentava, piangeva: “Così ti rovini, ti devi sposare…”raccontò in una su biografia. E alle telecamere di Rai 3 specifica: “Giorgio Strehler è stato l’uomo che mi ha amato di più. Non mi ha mai perdonato di essere diventata famosa. Ci riparlammo ma non volevo più tornare con lui”. Sicuramente il regista è stato il primo grande amore della cantante che ha raccontato:”per un anno intero mi seguiva in auto mentre viaggiavo in tram. Mio padre era disperato, non riusciva ad accettare che avessi una storia con un uomo sposato”. Non solo la Vanoni ha anche confessato quanto fosse viziato come uomo: “aveva molti vizi. Per un po’ li assecondai. Poi, d’un tratto, dissi basta”.

Ornella Vanoni: “la storia con Giorgio Strehler è stato uno scandalo tremendo”

Nonostante ciò però Ornella Vanoni ha precisato: “se stai con un uomo ci stai fino in fondo, poi arriva un momento in cui questa sensazione di invincibilità lascia spazio alla stanchezza, alla voglia di riprendere in mano la tua vita”. Dopo la fine della storia d’amore con Giorgio Strehler, la Vanoni ha poi ritrovato la serenità tra le braccia di Lucio Ardenzi, l’uomo con cui si è sposata e ha avuto un figlio. “Quando mi sposai con Lucio Ardenzi, Giorgio mi telefonava tutte le sere. Faceva stalkeraggio con un telefono fisso. Era un lupo ferito. Ululava al di là della cornetta: “P*****a maledetta, dove sei?”. Cercavo di calmarlo: “Giorgio ti prego, non fare così” ha raccontato la Vanoni che ancora oggi ricorda con grandissimo affetto il regista. “Era timido allora mi seguiva con la macchina per tutto un anno” ha rivelato la cantante a Pino Strabioli a cui ha confessato anche alcuni aneddoti sul regista: “era allergico alle fragole, è diventato tutto rosso e a punti, per timidezza non disse ‘no grazie’”. Una storia bellissima, ma anche complicata come ha raccontato l’interprete de “L’appuntamento”: “è stato uno scandalo tremendo, una cosa terribile”, mentre sul carattere del regista dice “aveva una mania, non era mai contento di nulla, ma ricordo mi disse ‘amore hai un grande talento, ma non hai i nervi per reggere questo mestiere’. Io ho tenuto duro anche dopo di lui, non mi ha mai perdonato niente”.

