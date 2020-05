Giorgio Tirabassi/ “Dopo la crisi, con mia moglie Francesca Antonini…”

Pubblicità

Un Giorgio Tirabassi sorridente e abbronzato si racconta a 360 gradi ai microfoni di Vieni da me. “Ti trovo bene. Com’è andata la quarantena?”, chiede Caterina Balivo. “Ho passato bene la quarantena, in una casa fuori Roma, in campagna. Ho fatto dei lavoretti di manutenzione pur non essendo molto bravo”, risponde l’attore. Papà innamorato dei suoi figli, confessa di aver smesso di fumare da sette mesi. “Vorrei che i miei figli smettessero di fumare”, aggiunge poi. Sposato con Francesca Antonini, l’attore confessa che, tra una cena romantica e un derby di Roma, prima sceglie una cena romantica e poi aggiunge: “conviene come stanno la Roma e la Lazio. In questo periodo, per me che sono della Roma, forse conviene andare a cena fuori”.

GIORGIO TIRABASSI: “CON MIA MOGLIE FRANCESCA ANTONINI INSIEME DA 32 ANNI”

Giorgio Tirabassi che a Vieni da me aveva confessato di aver vissuto la crisi del settimo anno. All’epoca, la coppia aveva già un figlio, ma dopo sette anni, arrivò la crisi durata circa sei-sette mesi. Dopo quel periodo, però, l’attore e la moglie sono tornati insieme e quest’anno festeggiano 32 anni d’amore. Una coppia che, ora, è sempre più unita e solida. “Dopo una crisi c’è sempre un cambiamento in meglio sia che si scelga con la stessa persona, sia che si scelga di accompagnarsi con un’altra persona o da soli“, confessa l’attore che poi svela di aver vissuto l’emergenza coronavirus senza ansie godendosi il tempo libero a disposizione.



