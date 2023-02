Edoardo Bennato/ Il dramma della morte dell’ex Paola Ferri, la figlia Gaia e la nuova compagna

Edoardo Bennato: il dramma della morte della compagna Paola Ferri in un incidente stradale

Paola Ferri è l’ex compagna del celebre cantante Edoardo Bennato, morta in un drammatico incidente stradale nel 1995. Una relazione finita nel peggiore dei modi tra il cantautore partenopeo e la donna, vittime di un incidente spaventoso. All’epoca Paola Ferri aveva ventitré anni ed era una studentessa di filosofia. Lei e l’artista stavano insieme da poco e lui aveva chiuso da poco la sua relazione con Pietra Montecorvino, la prima moglie. Una era, mentre erano in macchina, la vettura di Edoardo Bennato si scontrò con una Nissan Patrol. L’impatto fu devastante: Edoardo Bennato ne uscì con una frattura alle costole ed una lussazione alla spalla, mentre la studentessa apparve fin da subito in condizioni molto più critiche.

La Ferri, infatti, fu trasportata all’ospedale di Scandiano e successivamente alla struttura ospedaliera di Modena. Poche ore dopo le sue condizioni peggiorarono terribilmente e appena cinque giorni dopo fu dichiarata la sua morte. All’epoca, lo staff manageriale del cantautore diffuse alcune dichiarazioni da cui emergeva lo stato di choc dell’assistito: “La notizia gli ha provocato un grave contraccolpo psicologico, le sue condizioni fisiche sono sensibilmente peggiorate”.

Edoardo Bennato, l’amore per la figlia Gaia nata dalla storia con Pietra

Quel brutto capitolo ha lasciato un segno indelebile nella vita del cantautore, che oggi ha una nuova compagna, la cui identità però non è nota. Edoardo Bennato e la compagna attuale vivono alla larga dei riflettori e dalle luci dello spettacolo. I due hanno messo al mondo una figlia di nome Gaia, a cui Edoardo è molto legato. Il cantante partenopeo ha anche altri due figli, Fulvio ed Eugenia, nati dalla relazione decennale con Pietra Montecorvino.

