Giornata della Memoria 2021, Liliana Segre: “Mai dimenticato”/ Ma c’è chi nega Shoah

Oggi, 27 gennaio, si celebra come ogni anno in tutto il mondo la Giornata della Memoria 2021. Si ricorda il 27 gennaio del 1945, quando venne svelato per la prima volta al mondo intero l’orrore del campo di concentramento polacco di Auschwitz: furono le truppe dell’Armata Sovietica ad arrivarci per prime, scoprendolo il “mattatoio” nazista e liberando coloro che erano riusciti a sopravvivere. Quel giorno non va dimenticato, ma in generale, quei tragici eventi non si possono dimenticare, e per farlo bisogna quindi ricordare, bisogna raccontare cosa è successo, soprattutto alle nuove generazioni, che non hanno vissuto per forza di cosa quegli anni.

Liliana Segre, una delle poche sopravvissute ad Aushwitz, ha ancora indelebile sulla pelle il ricordo di quei tragici eventi, ma soprattutto nella mente: “Non ho mai perdonato – dice – come non ho dimenticato”. Eppure, in occasione della Giornata della memoria 2021, è bene ricordare come siano molti coloro che negano l’esistenza della Shoah, così come testimoniato da una ricerca di Eurispes commissionata lo ottobre 2020, un dato in forte aumento negli ultimi 15 anni.

GIORNATA DELLA MEMORIA 2021, AUMENTA IL SENSO DI NEGAZIONISMO

Chi non crede nell’orrore della Shoah, come spiega l’agenzia Ansa, è passato dal 2.7% al 15.6, con l’aggiunta di un 16% convinto che la persecuzione degli ebrei “non ha fatto così tanti morti”. Inoltre, si tende a sottovalutare gli atti di antisemitismo, con il 37.2% degli intervistati convinto che si tratti semplicemente di “bravate messe in atto per provocazione o per scherzo”, mentre il 19,8% crede che “Mussolini sia stato un grande leader che ha solo commesso qualche sbaglio”, un vero e proprio leit motiv che si ripete in più occasioni. Una convinzione che viene fomentata in particolare dai social network, i luoghi per eccellenza dove vengono alimentati l’odio nonché l’intolleranza, grazie alla possibilità di chiudersi nell’anonimato, veicolando nel contempo messaggi che possano raggiungere svariate migliaia d persone. E proprio il web sarà oggi il teatro per le celebrazioni della Giornata della memoria 2021, che a causa della pandemia sarà in formato virtuale, con numerosi eventi digitali per non dimenticare.



