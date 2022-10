Giornata mondiale degli insegnanti/ Leadership nella trasformazione il tema del 2022

Giornata mondiale degli insegnanti: la ricorrenza istituita nel 1994

Il 5 ottobre si celebra la giornata mondiale degli insegnanti. Dal 1994, anno della sua istituzione, questo giorno è l’occasione per festeggiare la figura degli insegnanti ma allo stesso tempo fermarsi a riflettere per comprendere come sostenere sempre meglio questa categoria di lavoratori e incrementare la qualità del loro lavoro, in modo che le future generazioni possano essere sempre più soddisfatte dei docenti che si troveranno di fronte.

TERREMOTO OGGI GENOVA M 3.5/ Ingv ultime notizie, paura a Davagna

Quest’anno, il tema cardine della giornata mondiale degli insegnanti è la leadership dei docenti nella trasformazione dell’istruzione. Dunque in questo 2022 si andrà ad affrontare il tema della trasformazione dell’istruzione negli ultimi delicati anni. La giornata, convocata da Education International, Unesco, Organizzazione internazionale del lavoro e Unicef, ha come obiettivo quello di mettere in evidenza il lavoro dell’insegnante ma non solamente.

Piera Maggio "spacciava droga"/ Ex pm choc, avvocato Frazzitta "Sono sconvolto"

Giornata mondiale degli insegnanti: il riconoscimento Unesco

La giornata mondiale degli insegnanti è una data nella quale sicuramente viene riconosciuto e celebrato il grande lavoro fatto dai docenti di ogni ordine e grado ma allo stesso tempo un’occasione che invita i governi e l’opinione pubblica a investire nella professione dell’insegnante, come rivela l’Ansa, e a fidarsi e rispettare proprio la figura dei docenti. La giornata, istituita dall’Unesco, “ha come obiettivo fondamentale quello di suscitare riflessioni sul ruolo dei professionisti della formazione, sulle sfide che affrontano quotidianamente, sulle difficili condizioni di lavoro a cui sono spesso sottoposti”, si legge proprio sul sito web.

Cristiana Capotondi, è nata la figlia Anna/ "Grazie ad Andrea Pezzi per averci accompagnate per mano fin qui"

Con l’adozione dell’obiettivo 4 di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, inoltre, l'”Istruzione di qualità” è diventato un obiettivo. Gli insegnanti vengono riconosciuti come figure necessarie per l’attuazione dell’Agenda 2030 sull’educazione, punto precipuo da ricordare nella giornata mondiale degli insegnanti. “Il loro impegno infatti è fondamentale per fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti, con l’obiettivo di incrementare il livello di alfabetizzazione globale e ridurre l’abbandono scolastico precoce, contribuendo a migliorare la vita delle persone e a raggiungere lo sviluppo sostenibile“ si legge sul sito dell’Unesco.

Giornata mondiale degli insegnanti: al cinema arriva “Mr Machmann e la sua classe”

Proprio oggi, 5 ottobre, per la Giornata mondiale degli insegnanti arriva nelle sale dei cinema italiani Mr Bachmann e la sua classe, il documentario di Maria Speth presentato alla Berlinale 2021. Documentario che dura più di 3 ore, racconta la storia di un anno scolastico del prof Bachmann, ormai vicino alla pensione, a Stadtallendorf, città industriale tedesca con una forte componente di immigrazione nella società.

Nella classe di Bachmann gli studenti hanno tra gli 11 e i 14 anni e sono tutti immigrati. Alcuni sono arrivati di recente e non conoscono la lingua, altri sono di seconda generazione. I Paesi dai quali vengono sono dei più disparati: Turchia, Bulgaria, Russia, Marocco. I ragazzi parlano diverse lingue, non si sentono a proprio agio e devono affrontare un anno difficile nel quale già solo comprendersi è una fatica. Il professor Bachmann li ascolta, li istruisce al dialogo e li unisce attraverso la musica. Una storia nella quale la diversità e ricchezza e il compito dell’insegnante è proprio quello di tirare fuori da ognuno la propria attitudine, ed è questo che vogliamo ricordare proprio oggi nella Giornata mondiale degli Insegnanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA