Giornata mondiale dei sogni/ Oggi 25 settembre la festa di chi lotta per realizzarli

Si celebra oggi la Giornata mondiale dei sogni. Il 25 settembre è il giorno del World Dream Day, una ricorrenza che è stata istituita per dare voce ai progetti e alle aspirazioni che ci spingono ogni giorno ad andare avanti e a dedicare del tempo ai desideri con l’obiettivo di trasformarli in realtà. Cenerentola nel film di Walt Disney cantava che “i sogni sono desideri”, mentre Shakespeare scriveva che “siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”. Una cosa è certa: i sogni rappresentano la realizzazione – almeno virtuale – delle nostre vite, per dirla alla Freud. Non c’è alcuno spazio per la rassegnazione. L’unico modo per trasformare un sogno in realtà è non arrendersi. L’arrendevolezza è la strada che porta all’infelicità. Sognare in effetti è una delle attività più stimolanti. Per questo rappresentano una componente importante nella vita di ognuno. E per la consacrazione di essi a livello globale è stato scelto di celebrare la Giornata mondiale dei sogni il 25 settembre di ogni anno.

GIORNATA MONDIALE DEI SOGNI, OGGI 25 SETTEMBRE

I sogni non hanno età. Grandi sognatori sono i bambini, ma è importante non perdere la speranza di realizzarli anche da adulti. E infatti l’obiettivo della Giornata mondiale dei sogni (World dream day) è quello di responsabilizzare tutti a lottare per realizzare i propri desideri per sé e per il mondo intero. Del resto così possiamo rendere il mondo un posto migliore. Oggi dunque in questa occasione fioriscono offerte per gli adulti, che possono ad esempio realizzare il sogno di viaggiare o vivere un’esperienza di benessere. Ma i bambini sono gli adulti del domani, quindi lo sguardo pedagogico non può mancare. Nei sogni dei più piccoli si mescano tra realtà e speranza fatti e fantasia. “Fai della tua vita un sogno e di un sogno una realtà”, diceva Antoine de Saint-Exupery. Ogni sogno possiede in sé una possibilità per il futuro proprio come nel cuore di ogni sognatore crescono le speranze. Ma la Giornata mondiale dei sogni festeggia anche l’importanza delle visioni oniriche e il loro significato per il mondo.

