Giornata mondiale del cane, oggi 26 agosto/ Per 1 italiano su 3 è come un figlio

È un grande giorno per il migliore amico dell’uomo: oggi, mercoledì 26 agosto 2020, si celebra infatti la Giornata mondiale del cane, un appuntamento festeggiato in tutto il mondo per omaggiare i fedeli compagni di viaggio a quattro zampe. È la sedicesima edizione di questa ricorrenza, fondata negli Usa su iniziativa dell’educatrice cinofila Colleen Paige. Una festa che ha poi avuto successo nel resto del mondo, considerando anche l’importanza che hanno assunto i cani nelle famiglie di ogni parte del globo. Tantissimi studi dimostrano i benefici della presenza di un cane in casa, senza dimenticare l’importantissima funzione della “pet therapy” con bambini, anziani e diversamente abili. E ancora: l’ultimo Rapporto Assalco Zoomark 2020 ha certificato che sono 7 milioni i cani presenti nelle famiglie e per il 37% dei “padroni” l’amico a quattro zampe è considerato come un figlio.

GIORNATA MONDIALE DEL CANE: LE FRASI FAMOSE SUGLI AMICI A 4 ZAMPE

Sui social network sono tantissimi i messaggi dedicati alla Giornata mondiale del cane e cogliamo l’occasione per fornirvi qualche consiglio sulle frasi da postare sul web. Partiamo da un classico di Milan Kundera: «I cani sono il nostro legame con il paradiso. Non conoscono il male né la gelosia né la scontentezza. Sedersi su un pendio con un cane in uno splendido pomeriggio è come tornare nel giardino dell’Eden in cui oziare non era noioso: era la pace». Poi le belle parole di Lord Byron: «Il cane possiede la bellezza senza la vanità. La forza senza l’insolenza. Il coraggio senza la ferocia. E tutte le virtù dell’uomo senza i suoi vizi». Infine, le parole di Arthur Schopenhauer: «Se non ci fossero i cani io non vorrei vivere… Ciò che mi rende così piacevole la compagnia del mio cane è la trasparenza della sua natura».



