Giornata mondiale del sonno 2022/ “Dormire bene riduce dell’80% infarti e ictus”

La Giornata mondiale del sonno 2022 si celebrerà venerdì 18 marzo 2022 e, a tal proposito, vale la pena rammentare quanto sia fondamentale per la salute e il benessere dell’uomo riposare correttamente; infatti, dormire bene può evitare quasi l’80% di infarti, malattie cardiache e ictus. A ricordarlo, ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos, è l’Istituto Auxologico Italiano, ente di ricerca medica con cui l’azienda tecnologica sta collaborando.

La professoressa Carolina Lombardi, responsabile del Centro di medicina del sonno all’Irccs-Istituto Auxologico Italiano di Milano – ospedale San Luca, ha spiegato: “Il sonno aiuta a regolare la temperatura corporea e il sistema cardiocircolatorio, immunitario, ripara le cellule danneggiate ed è fondamentale per avere funzioni cognitive adeguate durante la giornata”. Insomma, un aspetto da non trascurare e che, proprio a ridosso della Giornata mondiale del sonno 2022, diventa ancora più d’attualità.

GIORNATA MONDIALE DEL SONNO 2022: “30% ITALIANI HA VISTO PEGGIORARE LA QUALITÀ DEL SONNO NEGLI ULTIMI DUE ANNI”

Il portale “News In Dies” ha dato spazio a una recente indagine a cura di “Dorelan Research”, mediante la quale sono state valutate le caratteristiche del sonno degli italiani in questo periodo storico. Riccardo Tura, amministratore delegato B&T SPA – Dorelan, ha asserito: “L’indagine che abbiamo condotto si è concentrata sull’importanza dell’apprendimento dell’abitudine a un riposo notturno e sulla cura rispetto all’ambiente in cui dormiamo e al materasso a cui affidiamo il nostro riposo”.

In base ai dati raccolti, è emerso che il 30% delle persone intervistate ritiene di “avere peggiorato il sonno nell’ultimo biennio” e il 36% ha “ridotto il volume di attività fisica settimanale”. La differenza tra la quantità di sonno reale e le ore di sonno che si vorrebbe avere è di circa 1 ora e 20 minuti. Inoltre, “mediamente le persone si addormentano in 40 minuti, ma vorrebbero addormentarsi in 10 minuti”. Jacopo Vitale, direttore Dorelan Research, ha chiosato: “La giornata mondiale del sonno 2022 rappresenta un’occasione unica per ribadire l’importanza del sonno per la salute umana. Prendere consapevolezza di cosa fare (o non fare) in condizioni di isolamento sociale e lockdown è fondamentale per proteggere il nostro riposo notturno”.



