Giornata Mondiale dell’Autismo 2022/ In Italia 500mila casi, un bimbo su 77 ne soffre

Si celebra oggi, 2 aprile 2022, la 14esima Giornata Mondiale dell’Autismo, una 24 ore dedicata a tutte le persone colpite da questa grave patologia che registra nel mondo milioni di casi, e che merita di essere almeno per un giorno all’anno, assoluta protagonista delle pagine di cronache. Per l’occasione il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha mandato un messaggio con destinataria Rosalia Pennino dell’Associazione Nazionale par l’Autismo.

“In un contesto sociale in cui la pandemia ha acuito la distanza tra gli individui è fondamentale incrementare gli sforzi affinché l’inclusione sociale – ha proseguito Mattarella – l’accesso alle strutture didattiche e lavorative e, in generale, l’esercizio dei diritti fondamentali siano garantiti a tutti i membri della comunità senza alcuna forma di discriminazione e senza alcuna frapposizione di barriere al godimento di essi”. Quindi il Capo dello Stato ha aggiunto e concluso: “Esprimo pertanto il mio apprezzamento per le iniziative di supporto alle famiglie e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica che la vostra associazione sta portando avanti in molteplici ambiti. Con questo spirito, rivolgo ai presenti il mio incoraggiamento e formulo i migliori auguri”.

GIORNATA MONDIALE AUTISMO 2022, EDIFICI BLU E NUMEROSE INIZIATIVE DA NORD A SUD DEL PAESE

Per la Giornata Mondiale dell’Autismo i principali monumenti ed edifici italiani sono stati illuminati con un fascio di luce blu dalla serata di ieri a ricordare appunto la celebrazione di questo evento speciale. Secondo l’Iss, l’istituto superiore di sanità, un bambino su 77 in Italia, fra i 7 e i 9 anni sarebbe affetto da autismo, numeri che ovviamente non possono essere ignorati in quanto significa che 500mila famiglie di nostri connazionali ha al suo interno un caso di autismo.

Per l’occasione anche la presidenza della Repubblica ha aderito all’evento mondiale, illuminando di blu la fontana dei Dioscuri al centro della piazza del Quirinale a Roma, dalle 2:30 e anche stasera. La facciata del Senato è stata invece completamente illuminata di blu intenso, il colore della speranza. Ovviamente, saranno numerosissime le iniziative da nord a sud del nostro Paese, per cercare di sensibilizzare su un tema, l’autismo, di cui ancora oggi se ne parla troppo poco.

