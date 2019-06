Giostra rotante si spezza e crolla: morta 19enne/ Video choc, dramma al luna park

Giostra rotante si spezza e crolla terra, bilancio di una vittima e diversi feriti: questo quanto accaduto al luna park di Jizzakh, Uzbekistan. Il video della tragedia sta facendo rapidamente il giro del web, un incidente che è costato la vita a una 19enne: le riprese mostrano come durante un giro panoramico l’impianto si spezzi, crollando rovinosamente al suolo. Dalle urla di gioia a quelle di terrore e dolore: da chiarire le dinamiche del dramma, con il ministero di emergenza del Paese che ha reso noto che presto verranno diffusi i dettagli. Non si conoscono per il momento le condizioni delle persone rimaste ferite: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore. E non è la prima tragedia simile: a Sokolniki, appena sette giorni fa, tre bambini sono rimasti feriti cadendo da uno stand.

GIOSTRA SI SPEZZA E CROLLA: IL VIDEO DELLA TRAGEDIA

Sono attese novità sulla dinamica dei fatti di quanto accaduto in Uzbekistan, un incidente che ricorda molto da vicino quanto accaduto a Pula un anno fa, anche se fortunatamente in quell’occasione nessuno perse la vita: l’impianto collassò durante un normale giro e, dopo essersi ribaltato, ferì numerosi occupanti. Il bilancio fu di dieci bambini feriti, molti dei quali per abrasioni ed escoriazioni. Ben più grave quanto accaduto nel 2017 in Ohio: si staccò infatti uno dei blocchi che compone la Fire Ball, una sorta di pendolo rotante, con le persone che si trovavano a bordo che sono precipitate nel vuoto schiantandosi a terra. Uno di loro morì sul colpo, mentre molti altri rimasero gravemente feriti.





