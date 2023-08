Giovanbattista Cutolo, musicista 24enne ucciso per un parcheggio a Napoli/ Sospettato un 16enne

Una lite per il parcheggio di uno scooter sarebbe il contesto il cui è maturato l’omicdio di un 24enne avvenuto a Napoli all’alba di oggi. La vittima, Giovanbattista Cutolo, è un giovane musicista che sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola in piazza Municipio, zona centrale della città, e sarebbe stato ucciso davanti alla fidanzata. Secondo quanto riporta Ansa, gli inquirenti avrebbero individuato e convocato in Questura un 16enne, sospettato di essere l’autore del delitto.

A stringere il cerchio intorno al minorenne sarebbero state le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, utili alla Squadra mobile per risalire all’identità del presunto assassino e ricostruire la dinamica dell’azione omicidiaria. Gli spari sarebbero avvenuti dopo un diverbio per una moto parcheggiata male, e chi indaga riterebbe questo un possibile movente. Giovanbattista Cutolo, incensurato e noto nel capoluogo perché componente dell’Orchestra Scarlatti Camera Young, non avrebbe avuto scampo. Al momento del delitto, la vittima si sarebbe trovata davanti a un esercizio commerciale in compagnia della fidanzata.

Giovanbattista Cutolo ucciso a Napoli: il cerchio si stringe intorno a un sospettato

L’omicidio del musicista Giovanbattista Cutolo ha scosso la città e nelle scorse ore la Squadra mobile avrebbe individuato il sospettato minorenne. Il giovane, 16 anni, sarebbe stato convocato dagli inquirenti e sottoposto a interrogatorio, ma ancora non è chiaro se sia scattato il fermo. Per Giovanbattista Cutolo sarebbe stato fatale un colpo di pistola forse esploso da distanza ravvicinata. La polizia avrebbe ricevuto una richiesta di intervento intorno alle 5 dalla fidanzata del 24enne, con lui al momento dell’aggressione.

Gli inquirenti lo avrebbero trovato ormai privo di vita, riverso a terra. La testimonianza della fidanzata avrebbe contribuito in modo importante per stringere il cerchio intorno al minorenne attualmente sospettato. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Giovanbattista Cutolo era residente a Mugnano, faceva parte dell’Orchestra Scarlatti Young, diretta da Gaetano Russo, ed era un allievo del Conservatorio San Pietro a Majella. La passione per la musica gli aveva già restituito importanti soddisfazioni e insieme alla flautista Sara Brandi aveva dato vita al “Duo Hadyn” in cui suonava il corno.











