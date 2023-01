Giovane segregata ad Avellino/ Una madre: “Segnalammo la questione alla scuola”

La vicenda della giovane segregata in provincia di Avellino, ad Aiello del Sabato, da parte della madre, che la legava al letto e le stringeva le catene attorno ai polsi, è stata affrontata nuovamente a “Storie Italiane” nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio 2023. Il caso è stato trattato per via di una vicenda analoga accaduta a Reggio Calabria e, per la circostanza, è stata raccolta una nuova testimonianza di una donna che ha detto di essersi interessata della questione della piccola quando quest’ultima frequentava le scuole medie.

GIOVANE SEGREGATA AD AVELLINO: “VOLEVO ANDARE AI SERVIZI SOCIALI, MA…”

La ragazza segregata ad Avellino era “nel mirino” di una mamma, nell’accezione positiva della terminologia: “Si vedeva che la bambina non era seguita, era sporca, non era in condizioni anche igieniche decenti. La bambina ha fatto le scuole medie con mia figlia e voci di paese dicevano venisse da una famiglia numerosa, con molti figli, in cui la situazione non fosse delle migliori. Io e un’altra mamma siamo andate da un’insegnante, perché lei rubava merendine, prendeva i libri degli altri, rompeva le cartelle. Nel mio piccolo, pensavo che la bimba volesse segnalare un disagio. A scuola mi fu detto di non esagerare, perché io volevo andare ai servizi sociali, ma mi risposero che la studentessa era sotto controllo, che conoscevano la famiglia, e fui convinta a non fare nulla”.

