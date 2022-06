Giovani fanno se*so in confessionale Chiesa e fuggono nudi/ L’Aquila, paura tra suore

Una coppia di giovani, nel convento di clausura di San Basilio a L’Aquila, è stata scoperta mentre faceva sesso all’interno del confessionale. I due colpevoli, colti in flagrante, si sono poi dati alla fuga completamente nudi. Le loro tracce si sono perse, complice le vie affollate della città in festa per la Notte Bianca. L’episodio a luci rosse, come riportato da Il Quotidiano Nazionale, è avvenuto nella tarda serata di ieri.

Ad allertare i Carabinieri per denunciare quanto accaduto sono state le suore di clausura, che sono state svegliate dal frastuono provocato dai ragazzi che si erano introdotti di nascosto nel convento. Le otto monache dell’ordine Celestino in un primo momento, intorno alle 3.00, hanno chiamato per segnalare una introduzione illecita nel loro dormitorio da parte di alcuni giovani che erano poi fuggiti rompendo delle bottiglie di vetro. Poco più tardi erano state nuovamente costrette a rivolgersi alle autorità per i gemiti provenienti dal confessionale. Una notte da dimenticare per le consorelle.

Giovani fanno se*so in confessionale Chiesa e fuggono nudi: il racconto delle suore

A raccontare quanto accaduto la notte scorsa, con una coppia di giovani che hanno fatto sesso nel confessionale della Chiesa de L’Aquila e poi sono fuggiti completamente nudi, sono state le monache stesse. “È stata una notte da incubo e siamo ancora terrorizzate: vedere, senza poter intervenire per il timore di reazioni, giovani che per due volte forzano la porta ed entrano nella chiesa e salgono anche nei piani del convento, oltre all’angoscia e alla paura ha generato in noi la violazione della nostra intimità di religiose di clausura”, ha detto Suor Giovanna come riportato da Il Quotidiano Nazionale.

La badessa Suor Margherita nel pomeriggio odierno si è recata dai Carabinieri per presentare denuncia. Le autorità adesso stanno valutando il da farsi: si è trattata di una bravata oppure ci saranno delle conseguenze serie?











