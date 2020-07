Giovanna Abate e Umberto Gaudino stanno insieme?/ Dopo Sammy arriva la segnalazione

Oramai è cosa certa: tra Giovanna Abate e Sammy Hassan è storia finita. Di questo amore durato come un gatto in tangenziale si è a lungo parlato negli ultimi giorni e molti hanno detto la loro (nelle ultime ore anche Giulio Raselli). Ciò che però nessuno si sarebbe aspettato è che l’ex tronista di Uomini e Donne venisse subito avvistata al fianco di un altro uomo, per di più noto al pubblico di Canale 5. Stiamo parlando di Umberto Gaudino, ballerino professionista di Amici di Maria De Filippi che, stando ad alcune segnalazioni, sarebbe molto vicino alla Abate. La segnalazione, per la precisione, è arrivata a Denianira Marzano che l’ha poi resa nota attraverso i suoi social. In questa una utente ha svelato di aver avvistato proprio Giovanna Abate e il noto ballerino molto vicini.

Giovanna Abate e Umberto Gaudino, flirt estivo?

Ecco quanto si legge nella segnalazione: “Ciao Deianira. Scusa il disturbo, non sono solita scrivere, ma Giovanna ci sta veramente prendendo in giro. Il tutto già dal trono di Giulio e non ne possiamo più di lei e del suo finto vittimismo. Ho notato dei like sospetti di Umberto, il ballerino di Amici, sotto il suo ultimo post”. E ancora “Nelle storie di due giorni fa entrambi si trovavano a Capri sulla stessa barca. Magari non significa nulla, ma mi è sembrato molto strano”. Che stia davvero nascendo un flirt tra i due? Se n’è parlato anche nel corso del nuovo appuntamento col digital space di Francesco Fredella su Viaradio Autostrade per l’Italia, dove il gossip sembra aver trovato ulteriori certezze. Staremo a vedere…



