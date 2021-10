Giovanna Astolfi e Cristina, moglie ed ex di Marco Liorni/ “Ero restio alle nozze…”

Marco Liorni: il primo matrimonio con Cristina

Marco Liorni si è sposato due volte. La prima moglie è stata Cristina, madre del suo primogenito Niccolò. Su di lei si sa molto poco, il conduttore ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata. Il matrimonio con la Giovanna Astolfi, attuale moglie e mamma delle sue due figlie Emma e Viola, è arrivato dopo molti anni di convivenza. I due si sono sposati in gran segreto nel 2014, negli Stati Uniti. La cerimonia si è tenuta in comune e ha visto le due figlie nel ruolo di damigelle. Tornati in Italia, hanno registrato il matrimonio all’anagrafe. Qualche anno fa, sulle pagine del settimanale Intimità, Liorni ha ricordato il primo incontro con Giovanna: “Avevo notato i suoi occhi puri, il suo sorriso sincero, il suo carattere forte ma anche molto morbido e allegro. All’inizio pensavo a lei solo come un’ottima amica. Poi è arrivato l’amore”.

Giovanna Astolfi, moglie di Marco Liorni

Marco Liorni e la moglie Giovanna Astolfi si sono incontrati per la prima volta agli inizi del Duemila: “L’ho conosciuta in radio. Ho lavorato lì sono per un mese, ma poi un giorno, mentre passavo sotto gli uffici della radio, giuro che era un caso, è mancato poco che non la investissi con l’auto. Ho dovuto inchiodare. Sono sceso, abbiamo cominciato a parlare. Mi ha colpito prima di tutto il fatto che mi guardasse dritto negli occhi, e poi ho scoperto il suo carattere, che è sempre positivo. Certo, ho notato subito che era carina”, ha confidato il conduttore al settimanale Nuovo. Le nozze sono arrivate dopo molti anni insieme e due figlie: “Ero restio al matrimonio perché era andato male il mio precedente e vivevamo già come una famiglia”. Il conduttore si è deciso a sposare Giovanna dopo la morte di suo padre e in occasione di un viaggio in America, per trovare una parente, si sono sposati.

