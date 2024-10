Chi è Giovanna, dama del trono over di Uomini e Donne

Ancora una nuova protagonista per il trono over di Uomini e Donne che, diversamente dalle scorse stagioni, ha davvero molti volti nuovi. Se nel parterre maschile, Andrea, Jury e Matteo sono quelli che, insieme a Mario Cusitore, stanno ottenendo maggiori consensi tra le donne, nel parterre femminile, sono tante le nuove dame che, con la loro bellezza, stanno conquistando le attenzioni dei cavalieri. Tra queste c’è sicuramente Giovanna, una bellissima signora bionda, con un fisico longilineo e di cui si sa davvero poco.

Chi è Morena Farfante, dama di Uomini e Donne che piange in studio?/ Mario scatena tutto con le mutande gate

Giovanna, infatti, non si è presentata ufficialmente al pubblico e di lei non si sa davvero poco. Guardandola, tuttavia, pare che possa avere poco più di 50 anni mentre non si sa se abbia figli o se sia stata sposata.

Giovanna e la conoscenza con Gabriele a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e donne del 17 ottobre 2024, al centro dello studio, si accomodano Gabriele, Sabrina, un altro cavaliere e la stessa Giovanna che sta uscendo e conoscendo proprio Gabriele che non ha ancora concesso l’esclusiva a Sabrina nonostante la loro frequentazione duri ormai da tempo. Nel corso del confronto, Gabriele spiega di essere incuriosito da Giovanna con cui ci sono stati anche diversi messaggi. La confessione del cavaliere scatena la gelosia di Sabrina che non nasconde di essere infastidita dall’atteggiamento del cavaliere.

Chi è Mario Cusitore, cavaliere di Uomini e Donne/ Notte di passione con Morena: in studio dettagli piccanti

“Sono una persona interessata a te ma non voglio essere amante e non voglio essere amica”, sbotta Sabrina al centro dello studio. Solo poche puntate fa, Sabrina aveva augurato a Gabriele di essere felice indipendentemente da quella che sarebbe stata la sua decisione sulla loro storia. La presenza di Giovanna, però, ha scatenato la sua gelosia. Gabriele, da parte sua, pur essendo interessato a Sabrina, non sembra ancora intenzionato a concedere l’esclusiva.