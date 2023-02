Giovanna Civitillo e Josè Alberto, moglie e figlio Amadeus/ “E’ un grande amore”

Giovanna Civitillo chi è: moglie di Amadeus

Giovanna Civitillo è una ballerina nota alle cronache rosa per essere la moglie di Amdeus. I due si sono innamorati, dopo la fine del primo matrimonio del conduttore con Marisa Di Martino. La coppia si è sposata nel 2019, dopo anni di convivenza, e nel 2009 hanno dato alla luce il loro figlio Josè Alberto. Josè è il secondo figlio per il conduttore che ha avuto Alice, dal suo primo matrimonio.

In occasione di un’intervista a Domenica In, Giovanna Civitillo parla del suo amore per Amadeus: “Incontrare Ama è stata la fine della mia carriera televisiva. Mi ha stravolto la vita, ma in meglio”. Ai microfoni di Repubblica, la ballerina dichiarava: “Per me era un gentleman, mi riservava le attenzioni che non avevo dai coetanei. È stato un grande amore che ci ha travolto. La fortuna nella vita è trovare l’altra metà della mela, a noi è successo. Sono forte grazie a lui, ho imparato a indossare un impermeabile e a farmi scivolare le cose”.

Giovanna Civitillo e Amadeus: chi è il figlio Josè Alberto

Giovanna Civitillo e Amadeus hanno avuto un figlio nel 2009, Josè Alberto, che ha una sorellastra, Alice, nata nel 1997 dal precedente matrimonio del conduttore. Il secondogenito, 13 anni, ha un nome con un significato particolare che nasce dalla passione del padre per l’Inter e per il campione Josè Mourinho.

Josè Alberto è stato presentato per la prima volta sul palco di Sanremo nella scorsa edizione. In quell’occasione Sabrina Ferilli ha parlato del ragazzo: “C’ha un potere disumano sto ragazzino: quando Amadeus gli ha chiesto di suggerirgli un nome di chi poteva affiancarlo, il ragazzinetto ha detto ‘Ma una ce l’hai già papà, è Sabrina Ferilli”. Poi rivolgendosi a lui dichiarava: “Sei un fenomeno, lo sai che da questo momento resteremo sempre insieme? Io parlerò solo con te se c’ho problemi con la Rai, damme il numero”.

