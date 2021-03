Giovanna Civitillo e José, moglie e figlio di Amadeus/ Secondo anno a Sanremo

Giovanna Civitillo e José Alberto Sebastiani, moglie e figlio di Amadeus, saranno in prima fila a sostenere il loro marito e papà, impegnato per il secondo anno consecutivo nella conduzione del Festival di Sanremo 2021, unitamente alle incursioni del suo amico fraterno Rosario Fiorello. A differenza di un anno fa, Giovanna conduce PrimaFestival, lo speciale che va in onda tutte le sere dopo il Tg1 e nel quale vengono mostrati i retroscena della kermesse canora matuziana, con interviste e curiosità e la partecipazione dei comici Giovanni Vernia e Valeria Graci.

GIOVANNA CIVITILLO E JOSÉ, LA FORZA DI AMADEUS

Oltre a Giovanna Civitillo, al Festival di Sanremo sarà con ogni probabilità presente al teatro Ariston il figlio José Alberto Sebastiani, che già dodici mesi fa si fece notare in platea accanto alla mamma per essersi alzato in piedi per primo per applaudire l’esibizione di Paolo Palumbo, ragazzo di 22 anni affetto da SLA che è salito sul palco. La motivazione alla base della scelta del nome dell’erede di Amadeus è da ricercarsi nella fede calcistica del presentatore, notoriamente tifoso dell’Inter e ammiratore di José Mourinho, l’allenatore che nella stagione 2009/2010 condusse la compagine nerazzurra alla conquista del Triplete, composto da campionato, scudetto e Coppa Italia.



