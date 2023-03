Giovanna Civitillo, moglie Amadeus/ “Dopo averlo incontrato la mia carriera è finita”

Giovanna Civitillo e l’amore senza rimpianti con Amadeus: “Mia carriera finita dopo averlo incontrato ma…”

Giovanna Civitillo ha gli occhi a cuore per il suo Amadeus. Anche se sono passati diversi anni dalla loro prima “scossa”, la storia d’amore tra l’ex valletta e il conduttore del Festival di Sanremo prosegue a gonfie vele. Il loro amore ha vinto su tutto e non importa se dopo il loro innamoramento, alcune porte si siano chiuse per Giovanna Civitillo. A rivelarlo è stata proprio la moglie di Amadeus, in un passaggio televisivo di qualche tempo fa.

“Dopo averlo incontrato, la mia carriera televisiva è finita”, la confidenza della dolce metà di Amadeus, diventato suo marito dopo un romantico corteggiamento nel dietro le quinte di un programma televisivo. “Non rimpiango nulla, perché il mio sogno era mettere su una bella famiglia e l’ho fatto. Amadeus e mio figlio Josè sono il senso della mia vita”, le parole della Civitillo.

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus: “Sono felice, determinata e senza nessun rimpianto”

Giovanna Civitillo non ci pensa nemmeno a guardare al proprio passato con rabbia e delusione. Si ritiene infatti “felice, determinata e senza nessun rimpianto” al fianco del suo Amadeus. Oggi è mamma e moglie, si sente realizzata appagata come persona, prima ancora che donna. Perché quel che ha realizzato assieme al conduttore ha un valore sentimentale inestimabile e che ancora oggi spinge verso l’alto il loro rapporto.

“Ci scambiavamo degli sguardi ma se ne sono accorti prima da casa. Finchè lui non mi ha inviato un bigliettino per chiedermi un caffè“, ha invece raccontato a Verissimo, a proposito dell’ormai storico primo incontro. “E poi sotto casa lui ha provato a baciarmi ma l’ho fermato. Gli ho detto: ma dai è presto. Poi di là è stato tutto bello, è partita la storia ed è stata bellissima. Il mio grande amore”.

