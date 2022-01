Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ “Al suo fianco a Sanremo”

Giovanna Civitillo anche in questa edizione del Festival di Sanremo 2022 sarà al fianco del marito Amadeus. Il volto televisivo di Vico Equense nel 2020 è stata inviata per La vita in diretta dall’Ariston, mentre lo scorso anno è stata confermata come conduttrice del Primafestival, affiancata da Giovanni Vernia e Valeria Graci. C’è curiosità di scoprire in quale veste seguirà il Festival in questa settantaduesima edizione, ma ciò che è certo è che non farà mancare la vicinanza al marito…

L’amore tra Giovanna Civitillo e Amadeus è scoppiato nel 2003 grazie a L’Eredità: lei lavorava come ballerina, lui come conduttore. Una relazione che va avanti da quasi diciannove anni e dalla quale è nato Josè Alberto nel 2009. Il matrimonio risale esattamente a dodici anni fa, mentre la celebrazione in chiesa si è tenuta nel 2019. I due hanno un grandissimo feeling, come testimoniato dal profilo in comune su Instagram, attraverso cui condividono momenti privati e non solo…

GIOVANNA CIVITILLO E L’AMORE CON AMADEUS

Giovanna Civitillo recentemente ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DiPiù e ha parlato del suo rapporto con Amadeus, trasformatosi da lavorativo a d’amore. Grandi sentimenti ed emozioni, ma anche qualche lato negativo: «Incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera in tv, smettere di danzare mi è costato molto, non lo nego, ma non ho rimpianti». La storia meravigliosa con il marito è iniziata con la giusta gradualità, e proprio degli inizi ha voluto parlare ai microfoni del celebre settimanale: «All’inizio tenevo le distanze, facevo la mia vita: ballavo e poi me ne stavo per conto mio». Come dicevamo, Giovanna Civitillo è pronta a offrire tutto il suo sostegno ad Amadeus per questa nuova avventura al timone del Festival di Sanremo 2022: «Anche quest’anno, su quel prestigioso palco, un po’ ci sarò anche io accanto al mio Amadeus, gli sarò vicino col cuore dalla platea di fianco a nostro figlio».

