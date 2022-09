Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ Il conduttore: “E’ la migliore”

Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus: il colpo di fulmine all’Eredità

Amadeus e Giovanna Civitillo sono innamoratissimi fin dai tempi dell’Eredità. All’epoca lui conduceva il quiz e lei lavorava come valletta all’interno del programma. Come spesso succede in queste circostanze, la donna ha dovuto fare i conti con numerose critiche e contro le malelingue che alludevano al fatto che lei volesse approfittare della sua popolarità per fare carriera. Ma la loro storia d’amore ha dimostrato il contrario.

La dolce metà di Amadeus, infatti, ha tralasciato il suo percorso in televisione, dedicandosi ad altro. In ogni caso, nel corso di diverse interviste, il presentatore ha raccontato di essere stato stregato dall’eleganza e dal grande stile di Giovanna. E ha anche ammesso di aver trascorso con lei i migliori anni di tutta la sua vita.

Amadeus: “Mia moglie Giovanna è la migliore”

All’epoca del primo incontro, Amadeus temeva fortemente un rifiuto di Giovanna perché pensava che lei non fosse interessata a lui. Tuttavia, ad un certo punto, si è buttato e ha fatto benissimo, considerato che oggi si amano alla follia e sono diventati genitori di José Alberto.

Giovanna Civitillo rappresenta un punto di riferimento importante nella vita di Amadeus. Il conduttore non perde occasione per elogiarla pubblicamente e anche a Sanremo, ovviamente, l’ha voluta in prima fila e l’ha coinvolta profondamente. In tutti questi anni, Amadeus e Giovanna hanno dato l’impressione di essere una coppia genuina e autentica. Il merito, a dire del presentatore, è tutta di Giovanna, che infatti considera “la migliore”.

