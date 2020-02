Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus/ “Sanremo bis? Aspettiamo ancora un po’…”

La moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, è stata intervistata nelle scorse ore dal programma di Rai Radio 2, “I Lunatici”, storico show condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in onda tutte le notti dal lunedì al venerdì. Ovviamente le domande dei due giornalisti non potevano che riguardare la recente conduzione del festival di Sanremo da parte del marito: “Siamo già tornati alla normalità, sono alle prese con la quotidianità, la scuola, i compiti di mio figlio. Tutto regolare, tutto come prima”. Un Festival decisamente emozionante quello vissuto dalla famiglia di Amadeus: “Io e mio figlio siamo stati il sostegno di Ama, ci cercavamo con gli occhi, mio figlio era emozionato, ad ogni pubblicità diceva al padre che era stato bravissimo. Il momento che ricorderò per sempre è quando Ama prima di scendere le scale, nel momento in cui è iniziata la sigla, si è fatto il segno della croce. Lo abbiamo visto solo noi. Quell’immagine ce l’avrò impressa per sempre. E’ stata una emozione incredibile”.

GIOVANNA CIVITILLO: “NON CI ASPETTAVAMO IL SUCCESSO DI SANREMO”

Un successo inatteso del Festival 2020: “Se ci aspettavamo un successo così? No, è andato oltre le aspettative. Ci speravamo, ma non ci aspettavamo assolutamente una cosa così. Wow, che devo dire”. Una battuta anche sul famoso pigiama del marito immortalato da Fiorello sui social: “Il problema – prosegue la Civitillo – è che Ama in questo periodo è stato molto lontano da me. Quando io non ci sono, lui si veste in maniera improponibile. Mette cose che non si potrebbero abbinare, non gliene frega niente”. Sembrano essere passate anche le roventi polemiche pre-Festival: “E’ una parantesi chiusa perché la risposta è stata data da Ama con questo festival di Sanremo. Non hanno più senso di esistere con lo spettacolo che ha messo in piedi. Con lo spettacolo ha risposto a tutte le polemiche”. Resta invece attuale la lite in diretta tv fra Morgan e Bugo: “Mi sono accorta subito di cosa stava accadendo. Morgan ha cambiato le parole, io conoscevo bene i testi, ho capito immediatamente che aveva cambiato la canzone. Io lì ero scioccata, avrei voluto aiutare tutti, la canzone era bella, così purtroppo sono stati squalificati”. Infine, su un eventuale Sanremo-bis da parte di Amadeus, la compagna risponde così: “Se è già pronto per il bis? Se glielo chiedi adesso ti dice di no (ride). Deve passare un po’ di tempo…”.

