Giovanna Civitillo/ Un reality in futuro? “Non fanno per me ma…” (I Soliti Ignoti)

Bella, brava e sempre più protagonista in Tv, Giovanna Civitillo è nota soprattutto per essere la moglie di Amadeus. È proprio di suo marito che sarà ospite questa sera, nel corso dell’ultima puntata de Il Soliti Ignoti – Il ritorno come fa sapere la pagina ufficiale di Endemol Shine Italy. “Stasera #GiovannaCivitillo giocherà per l’ultima puntata di #SolitiIgnoti – Il Ritorno! Grazie a voi che ci avete seguito sempre numerosi e avete fatto di questa edizione la più vista di sempre! Grazie ad #Amadeus e a tutto lo staff!” è quanto si legge sulla pagina Instagram. La moglie di Amadeus sarà dunque l’ospite speciale di quest’ultima puntata e chiuderà un’edizione ‘diversa’, che ha visto molti ospiti, da Anna Falchi a Stefano De Martino.

Giovanna Civitillo e Amadeus: un amore ‘geloso’

Quello tra Amadeus e Giovanna Civitillo è un rapporto solido che non disdegna qualche gelosia, soprattutto da parte del noto conduttore. “Amadeus è proprio geloso-geloso, per lui sono la donna più bella del mondo.” ha infatti raccontato in un’intervista di qualche tempo fa la Civitillo. “Si figuri, io non mi reputo bella e sono piena di difetti.” ha tenuto però a precisare. E sulle proposte televisive, ha inoltre dichiarato: “In tv ricevo sempre proposte. – eppure – Negli anni mi hanno contattato per vari reality ma non fanno per me. Anche per quanto riguarda i talk ho qualche riserva, non mi piace esprimere un’opinione su tutto. Vado a “Caduta libera”, ma ci vado per giocare.” Insomma, sarà difficile vederla in un reality…



