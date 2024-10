Amadeus è sposato ormai da diversi anni con Giovanna Civitillo e il conduttore sarà uno dei protagonisti del primo episodio della trasmissione sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’, trasmissione condotta da Fabio Fazio che vedrà il conduttore raccontare episodi riguardanti la sua carriera o la sua vita privata. Ma andiamo a vedere chi è la seconda moglie del noto conduttore.

Giovanna Civitillo nasce in provincia di Napoli il 9 Settembre 1977 e coltiva sin da bambina la sua passione per la danza. Nel 1986 si iscrive all’Accademia di Arte e Spettacolo di San Gennaro Vesuviano, a soli 9 anni. Una lunga ascesa che l’ha portata al diploma assegnatogli al Teatro Bellini di Napoli all’età di 18 anni. Una carriera che la porta ad entrare alla Rai come ballerina prima di trasmissioni come UnoMattina e Macao, poi l’incontro che le ha praticamente cambiato la vita.

Nel 2002 inizia infatti a lavorare con Amadeus, l’uomo che poi in futuro sposerà e lavora al fianco del conduttore come showgirl e ballerina dal 2002 al 2006. La carriera intanto prosegue, dal 2006 lavora sempre al fianco di Amadeus nel Game Show 1 contro 100. D’ora in poi la sua carriera lavorativa è collegata costantemente a quella di Amadeus e per questo vi sono state tante polemiche, a partire dai suoi ruoli durante i Festival di Sanremo.

E pensare che l’avventura di Giovanni Civitillo alla Rai comincia con una polemica durante L’Eredità. L’allora direttrice Lucia Annunziata criticò la ragazza per i balletti troppo provocanti durante una fascia protetta alla Rai, alla vicenda intervenne anche Amadeus e il caso rientrò con Giovanna che continuava a ballare ma con balli più contenuti.

Da ormai diversi anni Giovanna Civitillo ed Amadeus fanno coppia fissa e l’uomo raccontò a Mara Venier il loro primo incontro: Amadeus le chiese di prendere un caffè durante una pausa e da quel momento i due non si sono più separati. Nel 2009 è nato Josè Alberto Sebastiani, secondo figlio del conduttore, questa volta con Giovanna. Sempre quell’anno i due si sono sposato con rito civile e dopo dieci anni – grazie all’annullamento ufficiale del primo matrimonio – Amadeus e Giovanna si sposano in chiesa.

In un’intervista a Domenica In Giovanna rivelò dinanzi a Mara Venier: “Incontrare Amadeus è stata la fine della mia carriera, quando vado a teatro mi commuovo e a volte piango perchè penso che potevo esserci anche io”. Un amore grandissimo ma anche grossi rimpianti per la carriera, Giovanna si racconta.