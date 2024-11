Alessandro Besentini è felicemente sposato con Giovanna, la moglie e madre dei suoi due figli Giovanni e Filippo. Il comico, attore e regista del duo di Ale & Franz è da sempre molto schivo e riservato nel parlare della sua vita privata e sentimentale. In rarissime occasioni l’attore ha deciso di aprirsi parlando della sua famiglia a cui è molto legato. Sono davvero pochissime le informazioni su Giovanna, la moglie di Alessandro Besentini, ma quello che possiamo dirvi è che non fa parte del mondo della televisione né tantomeno di quello artistico. E’ una donna semplice che, nonostante la fama e la grande popolarità del marito, non ha mai avuto aspirazioni o velleità nel mondo della tv. Dal loro amore sono nati due splendidi figli: Giovanni e Filippo, a cui l’attore è legatissimo.

Proprio Alessandro Besentini intervistato da La Repubblica parlando del suo ruolo di padre ha detto: “purtroppo, come molti genitori non ho tantissimo tempo da dedicare ai miei figli”. Non solo, il comico ha rivelato che quando sta con i suoi figli predilige trascorrere giornate all’aperto, giocare a calcio e andare al Circo.

Alessandro Besentini, il massimo riserbo sulla moglie Giovanna e i figli Giovanni e Filippo

La vita privata di Alessandro Besentini del duo “Ale e Franz” è sempre stata tale con l’attore che ha preferito sempre restare ben lontano dal mondo del gossip. Una scelta comprensibile e che rispecchia il carattere schivo e riservato dell’attore e comico che, se su di un palcoscenico è pronto ad indossare una maschera, una volta spente le luci torna alla sua vita reale fatta di cose semplice.

Lo spettacolo e il divertimento non mancano mai nella sua famiglia stando a quanto rivelato dalle pagine de La Repubblica parlando dei figli Giovanni e Filippi: “i bambini fanno sempre teatro. La finzione e l’invenzione sono parte dei loro giochi”.

