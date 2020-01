Giovanna Lorenzi, moglie di Roby Facchinetti/ “Quando lei ha subito un’operazione, Mara Venier c’era”

CHI EÈ GIOVANNA LORENZI, DA OLTRE 30 ANNI CON FACCHINETTI

Oltre 30 anni insieme per Giovanna Lorenzi e Roby Facchinetti. Un matrimonio lungo quanto pieno di emozioni, fatto di tante tappe iniziate in quell’86 in cui si sono incontrati. Tre anni più tardi diventeranno ufficialmente marito e moglie, diventando inseparabili anche nonostante i molteplici impegni dell’artista. La Lorenzi è inoltre la madre di Roberto e Giulia, nati nell’87 e nel ’91, anche se Roby all’epoca aveva già avuto le due figlie Alessandra e Valentina con la prima moglie Mirella Costa e in seguito Francesco Fachinetti con la compagna Rosaria Longoni. A differenza di tanti altri aspetti della sua vita pubblica, Roby ha scelto, riuscendoci, di mantenere comunque la sua vita di coppia lontana dai riflettori. Ancora oggi sono ben poche le notizie su Giovanna che si possono reperire in rete o grazie alle dichiarazioni dell’ex tastierista dei Pooh. Per via di un passato post sui social, sappiamo però che Giovanna è nata l’1 marzo, anche se non si sa di quale anno.

LA VISITA IN OSPEDALE DI MARA VENIER

Giovanna Lorenzi è rimasta a lungo un vero mistero, nonostante sia l’attuale moglie di Roby Facchinetti. Eppure facendo qualche ricerca su internet è possibile trovare anche qualche sua foto recente, sorridente al fianco del marito e in qualche occasione mondana. La biondissima consorte di Facchinetti è intervenuta poi qualche tempo fa al Festival di Sanremo come ospite, mentre in passato a Domenica In, Roby ha svelato un dettaglio della vita privata della moglie. Giovanna ha subito un’operazione importante ed è rimasta in ospedale per qualche tempo, dove ha ricevuto la visita di amici, parenti e persino di Mara Venier. Oggi, 12 gennaio 2020, la padrona di casa accoglierà ancora una volta Roby Facchinetti nello studio di Domenica In. “Tu sai che i miei se ne sono andati a 14 anni di distanza l’uno dall’altra; alla messa funebre, tu c’eri. Mia moglie Giovanna ha subito un’operazione importante, e tu sei venuto due volte a trovarci in ospedale. Giulia, mia figlia, ha avuto un problema di salute molto serio. Anche in quel caso, tu ci sei stato vicino. Come faccio a non volerti bene”, ha detto in quell’occasione l’artista.

