Giovanna Lorenzi, moglie e figli Roby Facchinetti/ Famiglia allargata per l’ex Pooh

Giovanna Lorenzi è la seconda moglie di Roby Facchinetti, l’ex cantante dei Pooh ospite della nuova puntata di Verissimo in onda su Canale 5. Il tastierista e cantautore è padre di cinque figli: Alessandra, Valentina, Francesco, Giulia, Roberto. Roby prima di incontrare ed innamorarsi di Giovanna ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata. Nel 1970 il primo matrimonio con Mirella Costa: un amore importante suggellato anche dalla nascita di due figli: Alessandra e Valentina. La prima oggi è un’affermata stilista e può vantarsi di avere un disco dei Pooh che porta il suo nome. Dopo nove anni d’amore, Roby e Mirella si separano e il cantante si lega sentimentalmente a Rosaria Longoni. Nessun matrimonio, ma una lunga convivenza da cui nasce il figlio Francesco, conosciuto anche con lo pseudonimo di Dj Francesco. Archiviata anche la storia d’amore con Rosaria Longoni, Roby nel 1986 incontro Giovanna Lorenzi. Tra i due è un vero e proprio colpo di fulmine: i due cominciano subito a frequentarsi, ma l’amore è talmente forte e travolgente che dopo due anni di storia la coppia decide di sposarsi.

Roby Facchinetti figli: da Alessandra a Giulia

Un secondo matrimonio per Roby Facchinetti. Dal matrimonio con Giovanni sono nati altri due splendidi figli: Roberto e Giulia. Su Roberto Facchinetti il papà dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “studia ancora, fa lettere moderne però è un musicologo e potrebbe fare il critico musicale, ha una conoscenza trasversale della musica classica. Conosce tutti i gruppi, ma è più da dietro le quinte”, mentre su Giulia Facchinetti “è la più piccola, ha 21 anni, studia a Madrid, sta facendo un anno di specializzazione in management. Tutti amano e ascoltano la musica, poi ognuno ha preso la sua strada”. La famiglia di Roby Facchinetti è la classifica famiglia allargata, visto che anche il figli Francesco Facchinetti ha tre figli nati da due relazioni differenti: la prima è Mia nata dall’amore con Alessia Marcuzzi, mentre Leone e Lavinia sono frutto dell’amore e del matrimonio con Wilma. Anche Giulia, la figlia più piccola di Roby è diventata mamma di un bimbo. A legare questa grande e bella famiglia è sicuramente l’amore, quell’amore che Roby Facchinetti ha saputo trasmettere ai figli e che da 34 anni condivide con Giovanna Lorenzi a cui ha dedicato un bellissimo post in occasione del suo compleanno: “la tua età è la tua vera forza. Buon compleanno amore mio da una vita”.



