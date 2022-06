Domenica In Il meglio di, 12 giugno/ Mara Venier in vacanza: le interviste più belle

Domenica In torna con Il meglio di: puntata del 12 giugno 2022

Mara Venier ha salutato il suo pubblico di Domenica In la scorsa settimana, chiudendo in bellezza una stagione ricca di successi sul piano degli ascolti. Nonostante sia andata meritatamente in vacanza, la padrona di casa farà ritorno anche oggi, come sempre su Rai1 a partire dalle ore 14 e fino a pochi minuti dopo le 16.00 con “Il meglio di Domenica In”. Si tratta, come facilmente intuibile, del meglio dell’edizione che si è appena conclusa e che ha visto numerosi protagonisti del mondo della tv, della musica e dello spettacolo in generale ma non solo, raccontarsi attraverso una serie di interessanti interviste.

Durante la stagione di Domenica In che ha chiuso i battenti nei giorni scorsi, non sono mancati veri e propri momenti di intrattenimento, con le esibizioni musicali in diretta. Proprio nel corso del pomeriggio odierno vedremo una selezione delle interviste simbolo della passata edizione dello storico programma che tornerà dal prossimo settembre, come sempre condotto da Mara Venier.

Domenica In e Mara Venier: ancora insieme da settembre

Per Mara Venier è arrivato il momento di prendersi una meritata vacanza dopo l’ultima impegnativa stagione di Domenica In. Anche quest’anno non sono mancati gli spazi dedicati all’attualità, tra Covid e guerra in Ucraina, con diversi ospiti in studio ed in collegamento tra cui l’amico e collega Alberto Matano, che proprio ieri si è sposato con il compagno Riccardo Mannino (il matrimonio è stato celebrato proprio da Mara Venier), passando per la direttrice del Tg1, Monica Maggioni e l’inviata Giovanna Botteri.

Per il ritorno di Mara Venier e della sua Domenica In in diretta occorrerà attendere presumibilmente il prossimo 11 settembre (ma la data esatta arriverà con la presentazione dei palinsesti autunnali Rai), quando farà il suo esordio l’edizione numero 47 del programma, nonché la 14esima (la quinta consecutiva) di Mara Venier che si accinge a superare il record finora detenuto da Pippo Baudo. Un programma consolidato negli anni e molto amato soprattutto con la conduzione di ‘zia’ Mara che anche in questa domenica con il suo Meglio di riuscirà ad intrattenere il pubblico fino alle 16.10, ora in cui andrà in onda la replica di Con il cuore nel nome di Francesco.











