GIOVANNA RALLI E ALBERTO SORDI/ “Amicizia grandissima, tanto che…” (Domenica in)

Sono tanti gli amici e i colleghi che hanno voluto omaggiare Alberto Sordi nel centenario della sua nascita, ricorso il 15 giugno scorso e ampiamente festeggiato (anche) a Domenica in. Giovanna Ralli, in particolare, ha raccontato Albertone dal suo personale punto di vista di “compagna di set”, soffermandosi su diversi aneddoti piuttosto interessanti. Per esempio, secondo lei, è riduttivo definire Sordi solo “romano” (come pure era e rimane nell’immaginario collettivo). Certamente, l’attore è uno dei massimi esponenti della romanità più autentica e verace, ma la verità è che Alberto era romano non tanto per una questione anagrafica, bensì in quanto amante di Roma, della sua città, “sua” nell’accezione più possessiva del termine. Tra le altre cose, dalla descrizione della Ralli emerge il ritratto di un uomo molto sentimentale che non mancò di corteggiarla “elegantemente”. Prima che lei sposasse Ettore Boschi, infatti, Alberto provò lui stesso a farsi dire “sì”. Ma non fu possibile: “C’era un’amicizia talmente grande”, spiega Giovanna a Mara Venier, “che quando mi sono sposata mi ha regalato un caftano”.

Giovanna Ralli e Alberto Sordi: “Quante risate sul set…”

A detta di Giovanna Ralli, che nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare con quasi tutti i grandi del cinema italiano, nessuno, ma proprio nessuno, era capace di far ridere come Alberto Sordi. Giovanna cita Gassmann, Manfredi, Mastroianni e li paragona al suo “beniamino”. Con lui recitò in Un eroe dei nostri tempi, e durante le prove si divertì tantissimo. In un’occasione, addirittura, non riusciva a smettere di sghignazzare, al punto tale che lo stesso Sordi fu costretto ad ammonirla: “Giova’, ridi adesso ma mi raccomando al ciak trattieniti”, le disse. In un’intervista a Repubblica, la Ralli ripercorre la sua vita professionale al fianco del suo miglior complice: “Bastava un suo sguardo per farti sganasciare, aveva quel modo meraviglioso d’inventare i personaggi…”.

Giovanna Ralli si racconta a Domenica in

In questa puntata di Domenica in, oltre a riprendere la narrazione da dove l’aveva lasciata, Giovanna Ralli condividerà con il pubblico alcune delle sue memorie più belle che stavolta la riguardano in prima persona. Negli ultimi anni, Giovanna ha vissuto per così dire “nell’ombra”, se consideriamo che in passato ha conosciuto un periodo di discreto successo. Oggi dice che la recitazione, per lei, ha rappresentato più una “scuola” che un lavoro, dal momento che le ha consentito di liberarsi dalla timidezza. Ai suoi esordi, fa sapere, ha interpretato una serie di ragazzine autentiche, genuine, “romane” non meno di quanto lo era Alberto Sordi. E di sicuro, nella sua evoluzione artistica, l’incontro con Sordi ha giocato un ruolo preminente, se non altro perché le ha permesso di confrontarsi con un “pezzo grosso”, un “maestro” (visto che si parla di “scuola”) da cui imparare.



