Giovanna Ralli/ “Ettore Boschi fu il grande amore della mia vita” (Domenica in)

Chi è Giovanna Ralli?

Torna ospite a Domenica in Giovanna Ralli, attrice due volte vincitrice del Nastro d’Argento nonché icona del cinema italiano tra gli anni Cinquanta e Settanta del Novecento. Tra le altre cose, in carriera, la Ralli è stata la musa di alcuni dei più importanti registi dello scorso secolo, tra cui Mario Monicelli, Ettore Scola, Roberto Rossellini e Vittorio De Sica, e ha recitato al fianco di colleghi altrettanto importanti del calibro di Gassman, Totò, Alberto Sordi e Nino Manfredi (tanto per citarne alcuni). Nel corso dell’ultima stagione del programma, l’attrice è stata ospite più volte del salotto di Mara Venier. Le due hanno avuto modo di conoscersi meglio proprio in occasione di un’intervista che Giovanna rilasciò a Mara qualche tempo fa, e da allora la Ralli è diventata quasi una presenza fissa del talk show domenicale. Spazio, nel corso della puntata, al racconto di altri aneddoti relativi alla sua vita e alla sua carriera, soffermandosi anche sulle presenze maschili che hanno fatto parte della sua vita professionalmente e umanamente.

Ettore Boschi, marito di Giovanna Ralli/ 38 anni d'amore, poi la morte

Giovanna Ralli: “Prego ogni sera per mio marito scomparso”

In realtà, al di là dei grandi amori vissuti nella finzione, Giovanna Ralli è sempre stata fedele a un unico uomo. Stiamo parlando di suo marito Ettore Boschi, che ricorda ancora con piacere a distanza di 8 anni dalla sua scomparsa (se n’è andato nel 2013). “Quanto l’ho amato, lo amo, la sera prego tanto, prego per tutte le persone che sono andate vite, per i parenti che non hanno più visto i suoi cari, prego per Ettore e prego anche per papa Francesco”, ha dichiarato nel corso di una delle sue interviste a Domenica in. Durante la chiacchierata tra lei e Mara Venier del 21 giugno 2020, la Ralli ha parlato a lungo dei 38 anni di vita vissuti al fianco di Ettore. Il loro è stato un matrimonio benedetto, anche se i due, apparentemente, avevano poco in comune.

Capricorno, Oroscopo Paolo Fox 2021 a Domenica In/ Giovanna Ralli, anno di forza e…

Giovanna Ralli e il suo ‘grazie’ a Mara Venier

Ettore Boschi non ha mai fatto parte del mondo del cinema. Era infatti un avvocato, ma nonostante questo lui e Giovanna sono sempre andati d’accordo. Un anno fa, di nuovo ospite a Domenica in, Giovanna Ralli ringraziò la conduttrice per averle permesso di ricordare momenti della sua vita che altrimenti non avrebbe mai reso noti. “L’ultima intervista l’ho fatta con te due anni fa, mi sento a mio agio, sei umana, sei stupenda”, ha detto la Ralli, complimentandosi con l’amica. Oggi si replica a partire dalle 14 come sempre su Rai1.

LEGGI ANCHE:

GIOVANNA RALLI/ Sorpresa Adriano Celentano “colpito dalla tua giovinezza”, Gabbani…

© RIPRODUZIONE RISERVATA