Giovanna Rigato/ Lato B e decolleté da urlo per l’ex concorrente del Gf (Ciao Darwin)

Giovanna Rigato alla guida delle Giovani nella replica di Ciao Darwin 7. Stasera, su canale 5, rivediamo all’opera l’ex concorrente del Grande Fratello, che nel programma di Luca Laurenti e Paolo Bonolis sfida Le Mature di Gloria Guida. La showgirl è una delle protagoniste della puntata: oltre a rappresentare il suo team, Giovanna Rigato si mette in mostra con battutine e provocazioni ai danni della squadra avversaria. “Noi giovani abbiamo il futuro davanti”, dice Giovanna Rigato. “Abbiamo la voglia di vivere. Davanti a noi c’è una vita da vivere, una vita in cui non abbiamo rimpianti e non facciamo calcoli. Anche di fronte ad un uomo siamo sinceri, non facciamo nessun calcolo nelle relazioni“. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Giovanna Rigato, ex gieffina a Ciao Darwin

Giovanna Rigato si è fatta conoscere dal pubblico italiano grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello. L’ex concorrente poi ha partecipato alla settima puntata di Ciao Darwin 7, in replica nella prima serata di Canale 5 di oggi, sabato 4 luglio 2020. La vedremo alla guida delle Giovani e contro la squadra delle Mature. Se nella casa di Cinecittà non ha avuto la fortuna sperata, nel programma di Paolo Bonolis è riuscita ad assestare qualche colpo durante il Dibattito. “Siamo spontanee, non facciamo calcoli in amore”, ha detto per portare a casa un punto per la propria squadra. Senza considerare che ai suoi occhi le Giovani hanno qualche possibilità in più di conquistare l’uomo di turno, data una maggiore appetibilità dovuta proprio all’età più ‘fresca’. “Sapete quanti vostri fidanzati vengono a cercare noi”, ha incalzato di fronte alle accuse della squadra rivale di mettere a tacere il suo team. “Il vostro tempo ormai è scaduto, il futuro è nostro”, ha concluso, “e poi dovete schiodarvi dalle poltrone, che sembrate inchiodate con l’attack. Altrimenti noi come facciamo a trovare lavoro”. Una bella uscita di scena per la Rigato, che a conti fatti è riuscita a far emergere la sua squadra e ad oscurare le Mature.

Giovanna Rigato, su Instagram seguitissima

Giovanna Rigato continua a fare faville su Instagram: l’ex concorrente del GF sottolinea le forme con gli scatti pubblicati nel profilo e condivisi con gli oltre 238 mila followers che la seguono sul social network. L’ultimo la vede mostrare in modo parziale il lato B, mentre ammicca alla fotocamera e mostra il profilo del suo decolleté. Non si tratta di una foto isolata, visto che pochi giorni prima si trovava al mare e ha preferito mettere in risalto le gambe, perfette e toniche. La ragazza classe 1981 e originaria di Vittorio Veneto, nel Trevigiano, non si mostra in tv da diverso tempo, ma in passato l’abbiamo vista anche nelle vesti di inviata per programmi come La vita in diretta e Verissimo. Nel suo passato però c’è ancora quella macchia legata a Silvio Berlusconi e al periodo delle serate ad Arcore. Secondo la Procura di Milano, riporta la cronaca di allora, l’accusa nei suoi confronti riguardava un compenso milionario in cambio del silenzio stampa e per questo nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari. Il tutto è nato dal dito puntato dell’ex premier, che in fase processuale ha rivelato che l’ex gieffina lo avrebbe ricattato.

Foto, relax al mare





© RIPRODUZIONE RISERVATA