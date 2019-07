Ciao Darwin 7, Giovani Vs Mature/ Padre o Madre Natura? Replica: Giovanna Rigato e Gloria Guida

CIAO DARWIN 7, TORNA LE REPLICA DI GIOVANI CONTRO MATURE

Sabato 27 luglio, in prima serata su canale 5, torna l’appuntamento con la replica di Ciao Darwin 7, la penultima edizione del divertente show condotto da Paolo Bonolis con la collaborazione di Luca Laurenti. Dopo la sfida della scorsa settimana tra Italiani e Stranieri, capitanati da Claudia Ruggeri e Justine Mattera e che ha incollato davanti ai teleschermi 1.832.000 spettatori pari al 14.7% di share, la puntata di questa sera è dedicata alla sfida tutta femminile tra Giovani e Mature. Capitano della squadra delle giovani è Giovanna Rigato, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello mentre capitano della compagine delle Mature è l’attrice Gloria Guida.

La replica della puntata di Ciao Darwin 7 in onda questa sera promette grande divertimento con la sfida tra Giovani e Mature. Tanti i momenti divertenti nel corso della serata come l’imitazione di Belen Rodriguez. Nel corso della prova della Macchina del tempo, le due concorrenti si ritrovano a vivere la magica atmosfera di Sanremo e tra le indiscusse protagoniste della storia del Festival non poteva mancare la showgirl argentina. La prova coraggio, invece, vede le due concorrenti prescelte entrare all’interno di 4 gabbie per recuperare dei diamanti custoditi da rospi, cavallette, topi, serpenti e pipistrelli. Immancabile, poi, la sfiata e la prova dei cilindroni al termine della quale viene individuata la squadra vincente.

TERRANCE MIGUEL HAY È PADRE NATURA DI CIAO DARWIN

Dopo aver regalato al pubblico maschile di Ciao Darwin dei momenti indimenticabili con le bellissime modelle che, nel corso delle varie puntate, hanno indossato i panni di Madre Natura, in una puntata tutta femminile dedicata alla sfida tra Giovani e Mature, il destino delle concorrenti è affidato ad un Padre Natura che ha le sembianze di Terrance Miguel Hay, modello sudafricano di Cape Town. Classe ’94, oltre a lavorare come modello grazie ad un fisico statuario e a dei lineamenti che non passato inosservati, è anche uno studente ed è un amante degli animali.





